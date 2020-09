Deutschland – Spanien im Live-Ticker: Der Kampf um die Nations League beginnt

Nach über neun Monaten ohne Länderspiele steht am Donnerstag der erste Spieltag der diesjährigen Nations League an. Am ersten Spieltag trifft Deutschland auf Spanien. Nach dem schlechten Abschneiden bei der ersten Ausgabe der Nations League will Deutschland es dieses Mal besser machen. Bei der Partie Deutschland – Spanien gibt es aber noch weitere Fragen die beantwortet werden müssen.

Deutschland – Spanien im Live-Ticker

Wie wird sich die Nationalmannschaft bei Deutschland – Spanien ohne diverse Bayern-Stars schlagen? Wie tritt die Mannschaft nach so langer Zeit ohne Wettkampfpraxis auf, können Debütanten wie Robin Gosens ihr Können zeigen?

Bei unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

-----------------

Spielinfo:

Anstoß: Donnerstag, 3. September, 20.45 Uhr

Stadion: Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart)

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

-----------------

Deutschland - Spanien -:- (-:-)

Tore:

-------------

15.31 Uhr: Neu dabei sind hingegen Oliver Baumann, Robin Gosens und Florian Neuhaus. Sie alle könnten ihr Debüt im Nationaltrikot feiern.

13.34 Uhr: Bei den Deutschen stellt sich die Frage, wie Jogi Löw ohne den großen Bayern-Block auskommt. Nach dem Triple-Sieg dürfen Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnarby zu Hause bleiben.

11.57 Uhr: Deutschland hat in der Nations League nicht die besten Erfahrungen gesammelt. 2018 stieg man als Letzter in einer Gruppe mit Frankreich und den Niederlanden ab. Einer Reform zur zweiten Austragung des Wettbewerbs bewahrt die Deutschen vor dem Absturz. Auch diesmal darf man wieder in Liga A antreten.

------------

Neuigkeiten aus der Fußballwelt:

Sky-Hammer! Jetzt verkündet der TV-Sender seine Zusammenarbeit mit...

FC Bayern München: Rummenigge greift ein – Transfer wird zur Chefsache

Mesut Özil: Transfer-Hammer steht bevor! Jetzt kommt raus, dass...

------------

10.42 Uhr: Die Nations League zählt nicht gerade zu den beliebtesten Wettbewerben in der Fußballwelt. Gerade jetzt wo sich die Vereine auf die neue Saison vorbereiten stören die zusätzlichen Länderspiele ungemein.

9.13 Uhr: Ohnehin: Es ist das erste Länderspiel seit über neun Monaten. Zuletzt spielte die deutsche Nationalmannschaft im November in der Europameisterschafts-Qualifikation. Damals gelang ein 6:1-Sieg gegen Nordirland.

Mittwoch, 2. September, 9.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie Deutschland gegen Spanien. An dieser Stelle bekommst du bis zum Anpfiff alle relevanten News rund um das erste Länderspiel des Jahres.