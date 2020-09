Deutschland – Spanien: DFB-Frust nach spätem Gegentor – „Geht mir auf den Zünder”

Nach über neun Monaten ohne Länderspiele steht am Donnerstag der erste Spieltag der diesjährigen Nations League an. Am ersten Spieltag trifft Deutschland auf Spanien. Nach dem schlechten Abschneiden bei der ersten Ausgabe der Nations League will Deutschland es dieses Mal besser machen. Bei der Partie Deutschland – Spanien gibt es aber noch weitere Fragen die beantwortet werden müssen.

Deutschland – Spanien im Live-Ticker

Wie wird sich die Nationalmannschaft bei Deutschland – Spanien ohne diverse Bayern-Stars schlagen? Wie tritt die Mannschaft nach so langer Zeit ohne Wettkampfpraxis auf, können Debütanten wie Robin Gosens ihr Können zeigen?

Bei unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

Spielinfo:

Anstoß: Donnerstag, 3. September, 20.45 Uhr

Stadion: Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart)

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

Deutschland - Spanien 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Werner (51.), 1:1 Gaya (90.+5)

Aufstellungen:

Deutschland: Trapp - Can, Süle, Rüdiger- Kehrer, Gosens - Gündogan (74. Serdar), Kroos - Draxler, Werner (90. Koch), L. Sané (62. Ginter)

Spanien: De Gea - Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Gaya - Fabian (80. Oscar Rodriguez), Busquets (57. Merino) , Thiago - Ferran Torres, Rodrigo Moreno, Jesus Navas (46. Ansu Fati)

Nach Abpfiff: Die Deutschen waren nach dem späten AUsgleich natürlich bedient, allen voran Debütant Robin Gosens, der beim Gegentor eine unglückliche Rolle einnahm. „Es war ein intensiver Abend, ein Wechselbad der Gefühle. Ich freue mich über mein Debüt, ein gigantischer Abend, aber es geht mir schon auf den Zünder, dass wir so ein Eiertor kassieren”, gab er nach Abpfiff offen zu.

Das sah auch sein Coach so. „Man ist natürlich verärgert, wenn man in der 96. Minute den Ausgleich kassiert”, erklärte Jogi Löw im Anschluss, lobte aber auch: „Auf der anderen Seite haben unsere Jungs alles gegeben und gefightet bis zum Schluss. In der ersten Halbzeit war es ein gutes Spiel, wir haben viel investiert. Ich kann zufrieden sein.”

Abpfiff: Jetzt ist das Spiel beendet. Deutschland und Spanien trennen sich 1:1. Im Parallelspiel gewinnt Ukraine mit 2:1 gegen die Schweiz.

90.+5 Minute: Tor für Spanien!

Jetzt ist es doch noch passiert. Rüdiger gewinnt ein entscheidendes Kopfballduell, dann kommt die Flanke, wo Rodrigo auf Gaya weiterleitet. Der Außenverteidiger trifft zum Ausgleich. Das sah verdächtig nach Abseits aus, wenn Gosens schon im Aus lag.

92. Minute: Tor für Spanien. Ansu Fati trifft per Kopf. Der Treffer zählt aber nicht, Ramos hatte Ginter zuvor zu Boden gerissen.

90. Minute: Timo Werner geht runter, Robin Koch kommt drauf. Vier Minuten Nachspielzeit.

80. Minute: Die Spanier fordern Elfmeter. Ansu Fati ist nach einem Zweikampf mit Rüdiger zu Fall gegangen, doch die Pfeife bleibt stumm. Einen VAR gibt es in der Nations League nicht.

76. Minute: Schöner Kopfballversuch von Niklas Süle. Kroos schlägt einen Freistoß in den 16er und findet Süle, De Gea kann den Ball aber noch über das Tor lenken.

74. Minute: Löw wechselt noch einmal: Serdar kommt für Gündogan.

70. Minute: Thiago lässt Gündogan aussteigen und probiert es aus der Distanz. Der Ball rauscht knapp am Tor vorbei.

62. Minute: Sané zeigt an: Auswechslung! Matthias Ginter kommt, die DFB-Elf stellt um. Sieht nicht so aus, als hätte sich Sané verletzt.

61. Minute: Fast das 2:0 für Deutschland! Leroy Sané sprintet aufs Tor zu, spielt quer zu Timo Werner. Der neue Chelsea-Star driftet zu weit ab und verpasst das Tor nur knappe.

58. Minute: Rodrigo versucht es mal aus der Distanz. Der Abschluss mit links segelt knapp über den Kasten.

51. Minute: Tooooooor für Deutschland!

Robin Gosens kommt nach starkem Pass von Can über die linke Seite. Er legt im richtigen Moment quer auf Werner. Der Angreifer verzögert und schießt dann zum 1:0 ins untere Eck ein.

46. Minute: Weiter geht's! Spanien wechselt: Der 17-Jährige Ansu Fati kommt für Jesus Navas.

Halbzeit: Orsato pfeift zur Pause. Keine Tore in Halbzeit eins.

45. Minute: Spanien macht kurz vor dem Pausenpfiff nochmal ordentlich Druck. Rodrigo hat die Möglichkeit zur Führung, aber Trapp pariert.

40. Minute: Aussichtsreiche Freistoßposition für Deutschland. Kroos sucht Süle, aber der steht im Abseits. Chance vertan.

36. Minute: Lange passierte hier wenig. Jetzt startete mal Timo Werner durch, kann Sergio Ramos enteilen, aber sein Abschluss ist zu ungenau.

23. Minute: Gute Möglichkeit für die Spanier. Nach einer Flanke legt Marco Fabian den Ball zurück auf Busquets, doch Trapp kann seinen Schuss parieren.

20. Minute: Der Konter läuft über Leroy Sané. Der Neu-Bayer zieht in die Mitte, könnte eigentlich abschließen, spielt aber nochmal rüber auf Robin Gosens. Der hatte mit dem Zuspiel aber nicht gerechnet. Der Angriff versandet.

18. Minute: Super Abschluss von Leroy Sané, die Parade von De Gea ist aber ebenfalls sehr ansehenlich.

14. Minute: Was für ein Fehler! Can spielt einen gefährlich Rückpass auf Trapp. Der Keeper verpasst den Ball, Rodrigo kann alleine auf das Tor zulaufen, aber Trapp kann per Grätsche retten. Im Gegenzug hat Draxler die nächste Chance für Deutschland!

11. Minute: Erste gute Möglichkeit für Deutschland! Toni Kroos sucht Thilo Kehrer per Flanke. Den Kopfball kann De Gea aber parieren.

5. Minute: Deutschland übernimmt hier erst einmal die Spielkontrolle. Bislang ist es aber nur ein ruhiges Abtasten der Teams. Eingespielt können die Mannschaften nicht sein. Schließlich ist das letzte Länderspiel ewig her.

Anpfiff: Los geht's mit der ersten Halbzeit!

20.41 Uhr: Die Teams stehen bereit, die Nationalhymne erklingt.

20.34 Uhr: Bei den Spaniern ist Luis Enrique zurück an der Seitenlinie. Wegen eines schweren Schicksalschlag trat er zurück: Seine neunjährige Tochter starb vor einem Jahr an Knochenkrebs.

20.30 Uhr: Wie es aussieht setzt Jogi Löw auf eine Dreierkette. Die Innenverteidigung bilden Can, Süle und Rüdiger. Gosens und Kehrer laufen als Offensive Außenverteidiger auf.

20.24 Uhr: Während die DFB-Elf gleich in Stuttgart gegen Spanien ran muss, trifft gleichzeitig die Schweiz auf Ukraine.

20.09 Uhr: Für Kai Havertz steht Julian Draxler in der Startelf. Er stürmt gemeinsam mit Timo Werner und Leroy Sané.

20.01 Uhr: Joachim Löw verzichtet erstmal auf Kai Havertz. Möglicherweise eine Vorsichtsmaßnahme: Havertz steht kurz vor einem Wechsel zum FC Chelsea und soll sich nicht mehr verletzen.

19.56 Uhr: Die Aufstellungen sind da!

Deutschland: Trapp - Kehrer, Süle, Rüdiger, Gosens - Can, Gündogan, Kroos - Draxler, Werner, L. Sané

Spanien: De Gea - Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Gaya - Fabian, Busquets, Thiago - Ferran Torres, Rodrigo Moreno, Jesus Navas

18.58 Uhr: Während das Gros der Bayern-Stars nicht dabei ist, wird wohl Leroy Sané zum Einsatz kommen. Der Bayern-Neuzugang hielt sich während des Endturnier in der Champions League an der Säbener Straße fit.

18.18 Uhr: Die Gruppe von Deutschland sieht so aus: Neben Spanien sind noch Ukraine und die Schweiz dabei. Am zweiten Spieltag (Sonntag, 20.45 Uhr) muss die deutsche Nationalmannschaft gegen die Schweiz ran.

18.11 Uhr: So funktioniert die Nations League: Die 55 Nationen der UEFA sind in vier Ligen mit jeweils vier Gruppen aufgeteilt. Gruppensieger der Liga A spielen den Titel untereinander aus. Die Gruppenletzten steigen ab. Es gibt außerdem die Möglichkeit sich über die Nations League für die WM 2022 zu qualifizieren, sollte man die direkte Quali nicht schaffen.

17.46 Uhr: Schiedsrichter des heutigen Abends ist der Italiener Daniele Orsato. Er pfiff zuletzt auch das Champions League Finale zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain.

15.10 Uhr: „Ich rechne mit einem guten Spiel, das beide Mannschaften für sich entscheiden wollen. Aber man sollte die Partie nicht vergleichen mit Duellen vor ausverkauftem Haus, bei denen die Brisanz und die Stimmung im Stadion schon vor dem Anpfiff zu spüren sind“, sagte Julian Brandt dem "kicker". ,„Es macht keinen Spaß, vor leeren Rängen zu spielen. Das ist nicht der Fußball, wie ich ihn kennengelernt habe.“

14.02 Uhr: Viel wurde bereits über die mögliche Aufstellung von Deutschland spekuliert. Was lässt sich Jogi Löw einfallen? Vor dem Spiel gab er immerhin zwei Personalien schon preis: Im Tor wird Kevin Trapp stehen. Auf der linken Abwehrseite wird außerdem definitiv Debütant Robin Gosens für die Nationalelf starten.

Donnerstag, 3. September, 7.55 Uhr: Heute ist es soweit. Die Nationalmannschaft darf endlich wieder ans Werk.

15.31 Uhr: Neu dabei sind hingegen Oliver Baumann, Robin Gosens und Florian Neuhaus. Sie alle könnten ihr Debüt im Nationaltrikot feiern.

13.34 Uhr: Bei den Deutschen stellt sich die Frage, wie Jogi Löw ohne den großen Bayern-Block auskommt. Nach dem Triple-Sieg dürfen Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnarby zu Hause bleiben.

11.57 Uhr: Deutschland hat in der Nations League nicht die besten Erfahrungen gesammelt. 2018 stieg man als Letzter in einer Gruppe mit Frankreich und den Niederlanden ab. Einer Reform zur zweiten Austragung des Wettbewerbs bewahrt die Deutschen vor dem Absturz. Auch diesmal darf man wieder in Liga A antreten.

Neuigkeiten aus der Fußballwelt:

10.42 Uhr: Die Nations League zählt nicht gerade zu den beliebtesten Wettbewerben in der Fußballwelt. Gerade jetzt wo sich die Vereine auf die neue Saison vorbereiten stören die zusätzlichen Länderspiele ungemein.

9.13 Uhr: Ohnehin: Es ist das erste Länderspiel seit über neun Monaten. Zuletzt spielte die deutsche Nationalmannschaft im November in der Europameisterschafts-Qualifikation. Damals gelang ein 6:1-Sieg gegen Nordirland.

Mittwoch, 2. September, 9.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie Deutschland gegen Spanien. An dieser Stelle bekommst du bis zum Anpfiff alle relevanten News rund um das erste Länderspiel des Jahres.