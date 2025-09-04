Kurz vor Slowakei – Deutschland: Nagelsmann verkündet Hammer rund um BVB-Star

Gegen die Slowakei startete für Deutschland die Qualifikation für die WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko. Doch noch bevor das Spiel überhaupt begann, hat verkündete DFB-Coach Julian Nagelsmann bereits eine Hammer-News. Besonders ein BVB-Star dürfte sich über diese Nachricht freuen.

Zunächst teilte Nagelsmann mit, dass Niklas Füllkrug verletzungsbedingt für die Qualifikationsspiele nicht zur Verfügung steht. Nun wurde ein BVB-Spieler kurzerhand für die Nationalmannschaft nachnominiert.

Slowakei – Deutschland: Nagelsmann mit großer Verkündung

Für viele Fans überraschend wurde der Stürmer von Borussia Dortmund, Maxi Beier, zunächst nicht für die Spiele gegen die Slowakei und Nordirland nominiert. Doch das änderte sich kurzfristig. Wegen Füllkrugs verletzungsbedingtem Ausfall verkündete Nagelsmann kurz vor dem ersten Qualifikationsspiel, dass Beier jetzt nachnominiert wurde.

„Fülle hat gestern nach dem Training Probleme angegeben (…). Heute früh war es dann wieder sehr, sehr schlecht nach ein paar Stunden. Es ist offenbar nichts Klassisches, Muskuläres, es kommt vielleicht aus dem Rücken. (…) Es ist eine blöde Stelle an der Wade, mit zu viel Risiko“, erklärte der DFB-Coach.

Große Chance für Beier

„Ich habe mich jetzt dazu entschieden, einen Stürmer nachzunominieren. Klar, Maxi hat auch in den ersten Spielen einen guten Eindruck gemacht. Auch letztes Jahr hat er sich wieder stabilisiert, nach einer schwierigen Hinrunde. Er hat es verdient, diese Chance zu nutzen. Er wird heute Abend anreisen, morgen trainieren und Sonntag dann zur Verfügung stehen“, so Nagelsmann.

Für Beier ist die Nachnominierung eine große Chance. Der BVB-Stürmer lief bereits viermal für die deutsche A-Nationalmannschaft auf. Für ihn ist es wichtig, im Kreis der Nominierten zu bleiben. Jetzt hat er die Möglichkeit, sich erneut bei Nagelsmann zu beweisen. Ob er jedoch gegen Nordirland eine Einsatzchance erhält, bleibt vorerst offen.