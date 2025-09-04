Deutschland-Fans toben nach Blamage gegen die Slowakei – „Am Tiefpunkt“

Das hatten sich die DFB-Fans ganz anders vorgestellt: Am Donnerstagabend (4. September) stand gegen die Slowakei das erste WM-Qualifikationsspiel an. Eigentlich ein Pflichtsieg für das Team von Julian Nagelsmann.

Doch es kam ganz anders. Nach einer indiskutablen ersten Hälfte, in der Deutschland glücklich nur 0:1 zurücklag, wurde die zweite Halbzeit sogar fast noch schlimmer. Letztendlich verlor das DFB-Team mit 0:2 – und die Deutschland-Fans tobten.

Blamage für Deutschland

Mit viel Euphorie und großen Zielen wollte Deutschland in die WM 2026 starten. Für dieses Vorhaben ist aber zunächst eine gute Qualifikation nötig. Doch diese begann katastrophal. Von Anfang an schien Deutschland gegen die Slowakei überhaupt nicht auf dem Platz zu stehen. Die Slowaken kamen immer wieder gefährlich vors Tor – auch dank einer schwachen Abwehrleistung der deutschen Mannschaft.

+++ Slowakei – Deutschland: Nagelsmann gnadenlos – Höchststrafe für DFB-Debütanten +++

Schließlich erzielte David Hancko in der 42. Minute die hochverdiente Führung für die Slowakei. Die zweite Halbzeit begann ebenfalls ernüchternd. Bereits in der 55. Minute erhöhte David Strelec mit einem sehenswerten Schlenzer in den Knick auf 2:0. Offensiv kam vom Team von Julian Nagelsmann kaum etwas. Ein Totalausfall der deutschen Nationalmannschaft – das sehen auch die DFB-Fans so.

Deutschland-Fans außer sich

Auf „X“ tobten die Anhänger der deutschen Nationalmannschaft bereits während des Spiels. Unter anderem gingen sie auf Trainer Nagelsmann los. „Nagelsmann ist der meistüberschätzte Fußballtrainer Europas. Obwohl er in seiner Karriere noch nie etwas gerissen hat, tut er ständig auf unheimlich dynamisch und klugscheißt wie ein Gelehrter. Nagelsmann muss raus!“, fordert einer.

Hier mehr News für dich:

Ein anderer konnte die Leistung ebenfalls nicht fassen: „Erinnert ihr euch, Deutschland war mal eine große Nummer im Weltfußball. Heute reicht es nicht mal mehr gegen Mannschaften wie die Slowakei.“ Ein weiterer Fan greift lieber auf die Selbstironie zurück: „Wir können nächstes Jahr bei der WM nicht ausscheiden, wenn wir uns gar nicht erst qualifizieren.“

Ein Fan zog letztendlich eine ernüchternde Bilanz: „Deutschland ist so am Tiefpunkt!“ Tatsächlich gab es solch ein Ergebnis für die deutsche Mannschaft noch nie. Denn erstmals verlor das DFB-Team ein WM-Qualifikationsspiel auswärts – „Tiefpunkt“ trifft es also genau richtig.