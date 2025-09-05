Heftige Abrechnung nach Slowakei-Debakel: Ex-Star faltet DFB-Elf zusammen

War das mit abstand die schlechteste Leistung seit der Ankunft von Bundestrainer Julian Nagelsmann? 280 Tage vor dem Start der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko blamiert sich die DFB-Elf in der WM-Qualifikation gegen die Slowakei (0:2).

Dementsprechend kassiert die DFB-Elf nach dem Debakel von Bratislava ganz schön viel Kritik. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird vor allem von Weltmeister und Nationalmannschaftslegende Bastian Schweinsteiger regelrecht zerlegt.

DFB-Elf: Schweinsteiger zerlegt das Team

„Es tut mir leid, aber in keiner Minute des Spiels habe ich geglaubt, dass wir das Spiel gewinnen. Da ist nichts gekommen. Das ist ein harter Rückschlag“, sagte der ARD-Experte nach dem Spiel über die DFB-Elf.

Und der ehemalige Fußballer weiter: „Wir waren richtig schlecht. Wir haben keine guten Pässe gespielt, keine Gefahr ausgestrahlt. Die Körpersprache nach dem 0:1 war direkt weg. Wenn du irgendwas gewinnen willst, musst du Widerstandsfähigkeit zeigen.“

Deutlich besser hat der Gegner gemacht. Florian Wirtz und Co. verzweifelten besonders am Abwehrchef der slowakischen Elf. „Schau dir den Skriniar an, bei den Slowaken hinten drin. Keiner von uns konnte dem das Wasser reichen“, lautet die knallharte Analyse von Schweinsteiger.

Was muss sich verbessern?

Eigentlich ist eine Niederlage zu Beginn der WM-Qualifikation noch kein Weltuntergang, da die DFB-Elf noch einige Spiele vor sich hat. Schweinsteiger warnt dennoch: „Die Spieler müssen von selbst erkennen, dass das nicht gut war. Ich habe da heute keine Gefahr gespürt. Bei der Slowakei habe ich viel mehr Galligkeit gespürt. Da kann der Bundestrainer die ganze Nacht reden – die Spieler müssen es selbst verstehen.“

Mit Blick auf die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr sagt der Ex-Profi: „Da musst du froh sein, wenn du dich für die WM qualifizierst. Wenn wir so spielen wie heute…“ Rums! Muss sich Deutschland also sogar Sorgen machen, dass es nichts mit einer Teilnahme wird?