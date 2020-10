Deutschland – Schweiz im Live-Ticker: Legt die DFB-Elf gegen den Nachbarn nach?

Köln. Der erste Sieg in der Nations League ist geschafft. Nach dem 2:1 in der Ukraine will die DFB-Elf nun nachlegen. Am Dienstag heißt es Deutschland – Schweiz.

Mit einem Sieg bei Deutschland gegen Schweiz ist für die Löw-Elf sogar die Tabellenführung drin. Allerdings nur, wenn Spanien gleichzeitig in der Ukraine patzt.

Deutschland – Schweiz im Live-Ticker: Hier gibts alle Infos zum Spiel

DER WESTEN begleitet für dich Deutschland - Schweiz im Live-Ticker. Hier verpasst du kein Highlight und wirst bis zum Anpfiff mit allen relevanten Informationen zum Spiel versorgt. Viel Spaß!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

--------------------------

Deutschland – Schweiz -:- (-:-)

Tore:

--------------------------

Voraussichtliche Aufstellungen:

Deutschland: Neuer - Ginter, Süle, Rüdiger - Klostermann, Kimmich, Kroos, Gosens - Goretzka, Werner - Gnabry

Schweiz: Sommer - Elvedi, Schär, R. Rodriguez - Widmer, Sow, G. Xhaka, Freuler, Benito - Shaqiri, Seferovic

--------------------------

21.07 Uhr: Für die Eidgenossen lief es bislang auch alles andere als gut. Zwischen zwei Niederlagen gegen Ukraine (1:2) und Spanien (0:1) gab es beim 1:1 gegen Deutschland im Hinspiel den bislang einzigen Punkt. Damit sind die Schweizer aktuell Gruppenletzter.

19.01 Uhr: Mit dem 2:1 in der Ukraine hat die DFB-Elf endlich die rund einjährige Sieg-Durststrecke beendet und wieder einen Sieg eingefahren. Der war hintenraus allerdings wackelig. Es gab erneut Kritik an Team und Trainer.

---------------------------------

Mehr Sport-News:

Coronavirus: Schock in Italien +++ Bundesliga vor erneuten Geisterspielen

Nicht schon wieder! BVB-Fans droht Horror-Szenario

Formel 1: Völlig irre! Hülkenberg wäre fast für DIESES Team gefahren

---------------------------------

Montag, 18.22 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zur Nations-League-Partie Deutschland gegen die Schweiz. Hier gibts alle Infos zum Spiel.