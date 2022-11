Deutschland – Oman: Sorgen vor WM-Start – drei Stars verpassen den einzigen Test

Vom Bundesliga-Alltag in den WM-Modus – den deutschen Nationalspielern bleiben nur wenige Tage, um sich auf das Turnier in Katar vorzubereiten. Schon am 23. November (14 Uhr) steigt das Auftaktspiel gegen Japan. Vorher steht aber noch das Testspiel Deutschland – Oman auf dem Programm.

Aktuell plagt die deutschen Nationalmannschaft noch die ein oder andere Verletzungssorge. Drei Spieler werden das Testspiel Deutschland – Oman verpassen.

Deutschland – Oman: Drei Spieler fehlen

Am Montag machte sich die DFB-Elf auf den Weg in den Oman. Dort bereitet sich Deutschland auf die WM 2022 vor und trifft dort auf die Auswahl des Omans. Die Abreise nach Vorderasien verpasste Torhüter Marc-Andre ter Stegen. Aufgrund von Magen-Darm-Beschwerden wird er vermutlich erst am Donnerstag (17. November) anreisen.

Das Testspiel gegen den Oman werden zudem zwei Stammspieler verpassen. Antonio Rüdiger und Thomas Müller stehen nicht im deutschen Aufgebot. Rüdiger fehlt wegen Hüftbeschwerden, Müller laboriert noch an muskulären Problemen.

Der deutsche WM-Kader

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Manuel Neuer (FC Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) Abwehr: Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Christian Günter (SC Freiburg), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter (SC Freiburg)

Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Christian Günter (SC Freiburg), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter (SC Freiburg) Mittelfeld und Angriff: Leon Goretzka (FC Bayern München) Joshua Kimmich (FC Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Serge Gnabry (FC Bayern München), Jamal Musiala (FC Bayern München), Thomas Müller (FC Bayern München), Leroy Sané (FC Bayern München), Kai Havertz (FC Chelsea), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Mario Götze (Eintracht Frankfurt)

„Wir sehen von Tag zu Tag. Wir gehen davon aus, dass sie am Match Day minus vier mit der Mannschaft trainieren“, sagte Flick am Dienstagabend nach dem Abschlusstraining der DFB-Elf. Beide fielen zuletzt auch bei ihren Klubs aus.

Mehr News:

Am Samstag sollen Rüdiger und Müller wieder ins Teamtraining einsteigen. Schon am Mittwoch (23. November) steigt in Katar das erste Gruppenspiel. Dann trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Japan. Es folgen die Duelle mit Spanien und Costa Rica.