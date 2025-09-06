Julian Nagelsmann vor Deutschland – Nordirland in Bedrängnis – zieht er Konsequenzen?

Diese Niederlage traf die Nationalmannschaft und Julian Nagelsmann bis ins Mark. Beim Auftakt der WM-Qualifikation unterlag die DFB-Truppe gegen die Slowakei 0:2! Nur drei Tage später ist die Mission bei Deutschland gegen Nordirland klar: Wiedergutmachung.

Und dafür muss der Bundestrainer eigentlich personelle Konsequenzen für seine Startelf ziehen. Vielmehr bleibt ihm nach seinem Wutausbruch nach der Slowakei-Niederlage nicht übrig. Nur wen könnte er von der Bank für mehr Emotionalität bringen?

Deutschland – Nordirland: Klare Ansage von Nagelsmann

„Vielleicht müssen wir auf weniger Qualität setzen, auf Spieler, die alles reinwerfen. Das hätte dann zu einem anderen Ergebnis geführt, als wenn die besten Spieler spielen.“ Mit diesen Worten hatten Julian Nagelsmann seine hochdekorierten Stars nach der kalten Dusche in Bratislava bei der ARD abgestraft. Die Aussagen legen nahe, dass er mit einigen, vielleicht sogar mit gar keinem seiner Stars an diesem Abend zufrieden war.

Nur drei Tage später steht für Deutschland am Sonntag (7. September) das Duell gegen Nordirland an. Wieder ist der DFB-Favorit, wieder käme ein anderes Ergebnis als ein Sieg einer Blamage gleich. Auch, weil es schon jetzt nur noch fünf weitere Quali-Spiele sind und nur der Erste weiterkommt, sind Nagelsmann und Co. schon in Bedrängnis.

Rücken SIE in die Startelf?

Bleibt die Frage, wen Nagelsmann im Auge hat, um gegen Nordirland von Beginn an mehr Bissigkeit auf dem Feld zu haben. Besonders Robert Andrich und Waldemar Anton dürfen sich hier wohl Hoffnung machen. Zum einen, weil sie bei ihren Vereinen zu den emotionalen Leadern gehören, zum anderen, weil die Konkurrenz auf ihren Positionen kein gutes Bild abgab.

Angelo Stiller wirkte im zentralen Mittelfeld neben Joshua Kimmich überhaupt nicht angekommen. Gut denkbar, dass Andrich ihn ersetzt. Ebenso gaben Antonio Rüdiger und Jonathan Tah in der Innenverteidigung keine gute Figur ab. Denkbar, dass der Dortmunder Anton einen der beiden ersetzt.

Und dann wäre da noch Maximilian Beier. Den BVB-Stürmer nominierte Julian Nagelsmann nach, weil Niclas Füllkrug verletzt ausfällt. Im Sturm gab Nick Woltemade kein gutes Bild ab. Vielleicht wagt der Bundestrainer bei Deutschland – Nordirland mit Beier einen Schuss. Denn ein junger Spieler, der nachnominiert wurde, dürfte wohl sehr darauf brennen, zu zeigen, dass er von Anfang an dabei hätte sein sollen.