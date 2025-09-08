Deutschland-Krampf gegen Nordirland – Briten spotten über Nagelsmann-Truppe

Immerhin ein Sieg – doch schön anzusehen war auch das 3:1 gegen Nordirland nicht. Deutschland steckt wieder in einer Nationalelf-Krise. Das Slowakei-Debakel als Tiefpunkt, auch die Spiele drumherum lieferten wenig Anlass zur Freude. Zumindest für deutsche Fußballfans.

Die oft als schadenfroh bekannten Briten, die in Deutschland ihren Erzfeind sehen, hatten dagegen großen Spaß an den jüngsten Pleiten. Und als sich auch gegen Nordirland ein Krampf entwickelte, gossen sie ihren Spott in die sozialen Netzwerke.

Briten spotten über Deutschlands Fußball-Krampf

Nach einem starken Start war die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann einmal mehr in Lethargie verfallen, kassierte den verdienten Ausgleich und wirkte danach erneut wie gelähmt. Über fast eine Stunde hatte man dem Fußballzwerg kaum etwas entgegenzusetzen. Die Nordiren mussten nicht einmal ans Leistungsmaximum gehen, um Deutschland auf Augenhöhe zu begegnen. Frust bei den vielen Deutschland-Fans (hier die Reaktionen) und ein gefundenes Fressen für die vielen Briten, die sich das Spiel ihres Nachbarn gegen den Rivalen anschauten.

Schon das 0:2 in Bratislava dürfte die vielen schadenfrohen britischen Fußballfans verzückt haben. Als jetzt selbst Nordirland aufmuckte (hier die Highlights), konnten sie ihren Spott nicht mehr bremsen und machten sich ausgiebig lustig.

„Schlechtestes deutsches Team seit über 20 Jahren.“

„Zu früh, um sich über Deutschlands Ausscheiden zu freuen?“

„Derby County lässt sich heute aber gehen… Achso, das ist Deutschland!”

„Dies könnte die schlechteste deutsche Mannschaft seit Menschengedenken sein. Hoffentlich kann Nordirland hier punkten.“

„Ich schaue mir das nur an, weil es im Free-TV läuft. Jedes Spiel ist derzeit eher Krampf als Freude.“

„Jetzt ist schon der Colcannon besser als die Bratwurst.“

„Deutschland ohne Musiala ist einfach wertlos.“

„Das letzte Mal, dass Deutschland in der Luft so schlecht war, war im Battle of Britain.“

„Diese deutsche Mannschaft ist sogar viel schlechter als die, die bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 in der Gruppenphase ausgeschieden sind.“

Der Doppelschlag durch Nadiem Amiri und Neu-Wahlengländer Florian Wirtz beendete den Spott und ließ die Briten verstummen und Deutschland am Ende jubeln. Womöglich schalten viele von ihnen aber am 10. Oktober erneut ein, wenn die DFL-Elf gegen Luxemburg ran muss – in der Hoffnung, sich wieder über einen Krampf des Rivalen ergötzen zu können.