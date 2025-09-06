Vor Deutschland – Nordirland ist es offiziell: UEFA trifft Entscheidung

Die peinliche 0:2-Niederlage in der Slowakei ist abgehakt, für Deutschland soll es in der WM-Qualifikation jetzt besser laufen. Das DFB-Team empfängt im zweiten Spiel am Sonntag (7. September, 20.45 Uhr) in Köln Nordirland.

Hier will die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann für eine Wiedergutmachung sorgen. Doch Nordirland wird sicher um die Schwächen von Deutschland wissen. Für die Partie hat die UEFA jetzt eine Entscheidung getroffen.

Deutschland – Nordirland: Entscheidung gefallen

Auch wenn man bekanntlich in die Zukunft schauen sollte, schallt die 0:2-Blamage gegen die Slowakei auch noch vor dem Spiel gegen Nordirland nach. Deutschland zeigte in Bratislava eine schreckliche Vorstellung, wofür es berechtigterweise auch viel Kritik gab (hier mehr dazu). Auch Julian Nagelsmann stand dabei im Beschuss. Der Bundestrainer soll jetzt für die Wende sorgen.

In der vermeintlich einfachen Gruppe mit der Slowakei, Nordirland und Luxemburg war das DFB-Team der klare Favorit, steht jetzt nach dem 1. Spieltag auf dem letzten Platz. Gegen die Nordiren sollen die Deutschen ein anderes Gesicht zeigen und die ersten drei Punkte holen.

Für die Partie hat die UEFA auch eine wichtige Entscheidung getroffen. Der Norweger Espen Eskaas wird die Partie in Köln leiten. Für die deutsche Nationalmannschaft ist er kein Unbekannter.

Schiedsrichter für Spiel steht fest

Eskaas, der bereits seit 2017 FIFA-Schiedsrichter ist und auch bei den Olympischen Spielen 2024 im Einsatz war, pfiff den Neustart unter Nagelsmann im vergangenen Jahr. Damals siegte Deutschland mit 2:1 gegen die Niederlande. Ein gutes Omen also für die Partie gegen Nordirland?

Der norwegische Unparteiische wird dabei hoffen, nicht im Mittelpunkt von strittigen Entscheidungen zu stehen. Das DFB-Team wiederum will unbedingt die drei Punkte holen und die Peinlich-Pleite in der Slowakei vergessen lassen. Wird das der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann gelingen?