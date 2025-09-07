Deutschland schlägt Nordirland: Doch DAS lässt alle deutschen Fans kochen

Nach einem blamablen 0:2 in der Slowakei hat Deutschland gegen Nordirland 3:1 gewonnen. Alles wieder cool also? Auf gar keinen Fall – zumindest für einen großen Teil der deutschen Fans. Sie waren auch nach dem Heimsieg in Köln alles andere als begeistert.

Denn nach einer starken Anfangsphase hatte Deutschland gegen Nordirland das Fußballspielen praktisch eingestellt. 50 Minuten lang gab es einen weiteren blutleeren Auftritt gegen den Fußballzwerg – der nicht einmal über sich hinauswachsen musste, um der Nagelsmann-Elf auf Augenhöhe zu begegnen. Und das nahmen viele Fans ihrer Nationalelf übel.

Deutschland – Nordirland: 3:1 stellt keinen zufrieden

Nach dem frühen 1:0 durch Serge Gnabry witterten Spieler wie Fans die Chance auf eine Wiedergutmachung für den peinlichen Auftritt in Bratislava (hier alle Infos). Doch es dauerte nicht lange, um wieder in alte Muster zurückzufallen. Die Steilvorlage der frühen Führung wurde nicht genutzt.

+++ Tränen bei Deutschland – Nordirland: Diese Szenen sorgen für Gänsehaut +++

Stattdessen mussten sich die 45.000 Fans in Müngersdorf und Millionen weitere an den Bildschirmen den nächsten Gruselkick anschauen. Als es anfangs wirkte, als hätte Nordirland den Deutschen nichts entgegenzusetzen, stellten die Adlerträger das Fußballspielen ein. Und sie kamen aus dem Trott auch nicht wieder heraus, als Isaac Price nach gut einer halben Stunde ausglich. Stattdessen auch hier das alte Bild: Zu blutleer gesellte sich nun auch noch gelähmt.

Wieder viel blutleeres Geschiebe

Und das zog sich. Über die Halbzeitpause hinaus. Erst zwei Offensivwechsel und ein Abwehr-Bock brachte Deutschland gegen Nordirland wieder Oberwasser. Nadiem Amiri und Maximilian Beier brachten als Joker neuen Wind in die Offensive – und waren nur folgerichtig am 2:1 beteiligt. Ein Genie-Freistoß von Florian Wirtz sorgte kurz darauf für den Endstand. Hier alle Highlights der Partie.

Ein 3:1-Sieg, der viele erleichterte – aber noch mehr Fans sauer machte. Denn: Er bewies, dass Bratislava kein Ausrutscher war. Gegen einen etwas stärkeren Gegner hätte es an diesem Sonntagabend womöglich die nächste Niederlage gesetzt. Da sind sich viele Fußballexperten einig. Und auch im Netz gab es viel Tacheles:

„Grauenhafter Stolperfußball. Hab vorm TV fasst nen Vollrappel bekommen. Das muss besser werden!“

„Echt noch sehr viele Baustellen offen.. Aber: Sieg!“

„Auch wenn wir gewonnen haben, es war nicht schön anzusehen. Dieses zaghafte Geschiebe!

„2:1 Abwehrfehler, 3:1 Einzelaktion. Sorry, aber wer das heute nach den 70 Minuten vor diesen Treffern abfeiert, hat nicht mehr alle Latten am Zaun.“

„Das wirklich Schlimme ist, dass es nach dem Slowakei-Spiel keine Veränderung gibt.

„Große Erleichterung, weil man nicht gegen Nordirland verliert. Gegen Luxemburg ist dann aber wieder großes Zittern angesagt.“

„Wir gewinnen zwar 3:1, aber das täuscht nicht über eine mehr als 60-minütige miserable Leistung hinweg.“

Mehr News:

Frust statt Freude nach dem 3:1-Sieg von Deutschland gegen Nordirland. Bis Oktober liegt noch viel Arbeit vor Bundestrainer Julian Nagelsmann. Dann stehen die nächsten Länderspiele an. Gegen Luxemburg und in Nordirland. Wie wir jetzt wissen: keine Selbstläufer im aktuellen Stadium der DFB-Elf.