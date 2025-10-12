Nordirland – Deutschland: Offiziell! UEFA-Entscheidung offiziell gefallen

Gelingt der nächste Schritt in Richtung Weltmeisterschaft 2026? Deutschland hat nach einem katastrophalen Start in die Qualifikation mittlerweile die Tabellenführung in der Gruppe A übernommen. Gegen Nordirland will das DFB-Team ganz oben an der Spitze bleiben.

Für die Partie zwischen Nordirland und Deutschland am Montagabend in Belfast (13. Oktober, 20.45 Uhr) ist eine wichtige Entscheidung von der UEFA gefallen. Es geht um das Schiedsrichtergespann.

Nordirland – Deutschland: UEFA-Entscheidung offiziell

Es fing an mit einer blamablen 0:2-Pleite gegen die Slowakei, dann folgten zwei Siege gegen Nordirland (3:1) und Luxemburg (4:0). Mittlerweile steht das DFB-Team erwartungsgemäß auf Platz eins in der Gruppe A, der für die direkte Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr reichen würde. Für die Playoffs ist Deutschland als Gruppensieger der letzten Nations-League-Saison bereits so oder so qualifiziert.

Nun treffen die Deutschen erneut auf die Nordiren – das Rückspiel steht nämlich an. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist dieses Mal auf der Insel zu Gast. Für die Partie hat die UEFA nun mitgeteilt, wer der Schiedsrichter sein wird.

Einige deutsche Spieler werden ihn bestens kennen: Jesus Gil Manzano. Der Spanier hat bereits mehrere Spiele der deutschen Mannschaften gepfiffen und auch die der Nationalmannschaft.

Gil Manzano ist der Schiedsrichter

Zwei Partien von Deutschland fanden unter der Leitung von Gil Manzano statt, beide wurden gewonnen. 2019 in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande (3:2) und 2024 im Freundschaftsspiel gegen Frankreich (2:0). Für Nordirland kommt es dabei zur Premiere, denn bisher hat der spanische Schiedsrichter noch keine Begegnung gepfiffen.

Unterstützt wird der 41-Jährige auf dem Rasen von seinen Assistenten Angel Nevado und Guadalupe Porras Ayuso. An der Seitenlinie ist Cesar Soto Grado der Vierte Offizielle. Video Assistant Referee Carlos del Cerro Grande und seine Video-Assistent Valentin Gomez sitzen im UEFA-Videokeller bereit.