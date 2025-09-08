TV-Hammer bei Deutschland – Nordirland: Damit hat keiner gerechnet

Wir sind wieder wer! Naja, nach Deutschland – Nordirland dürfte wohl etwas mehr Zurückhaltung noch angebracht sein. Das 3:1 gegen den 71. der FIFA-Weltrangliste beschert Julian Nagelsmann zunächst einmal „nur“ wichtige drei Punkte in der WM-Qualifikation. Darüber hinaus dürfte die DFB-Elf am Sonntagabend (07. August) keine Jubelstürme bei den deutschen Fans entfacht haben – außer in Köln.

Denn RTL erzielte mit der Übertragung von Deutschland – Nordirland eine herausragende Quote zur Primetime. Ob das mit den RTL-Länderspieldebüts von Laura Wontorra, Edin Terzic und Wolff Fuss zusammenhängt? Die Vorfreude auf den DFB-Auftritt dürfte sich bei vielen Fans nach der 0:2-Pleite in der Slowakei sicherlich eher in Grenzen gehalten haben.

Deutschland – Nordirland holt Top-Quote

Dennoch schauten während der gesamten Partie über acht Millionen Menschen Deutschland – Nordirland auf dem Free-TV-Sender. Damit kann RTL eine beeindruckende Quote zwischen 33 und 40,9 Prozent im gesamten Markt verbuchen. Der Höhepunkt lag dabei in der zweiten Spielhälfte.

Hier erzielte das DFB-Länderspiel auf RTL beeindruckende 50,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Trotz phasenweise schwacher Leistung und Pfiffen im Kölner Stadion scheint das Interesse an der deutschen Nationalmannschaft hierzulande weiter zu bestehen. Nicht nur für den Sender RTL eine gute Nachricht, der sich die TV-Rechte für die Länderspiele des DFB mit den Öffentlich-Rechtlichen teilt.

Euphorie im DFB-Team

Auch die DFB-Elf kann davon profitieren. Zuletzt sprach Nagelsmann noch von der so wichtigen Euphorie innerhalb der Mannschaft, ohne den dadurch entstehenden Willen kein Spiel gewonnen werden könne – auch trotz hoher Qualität im deutschen Kader.

Die starke Quote bei Deutschland – Nordirland zeigt deutlich: Die Nationalmannschaft erfreut sich hierzulande weiter eines großen Interesses. Diese Bedeutung muss jetzt das Trainerteam den Spielern vermitteln, damit auch die Mannschaft von der Euphorie wieder angesteckt wird und entsprechende Leistungen zeigt.