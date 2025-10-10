Offiziell! UEFA-Entscheidung vor Deutschland – Luxemburg gefallen

Die Partie Deutschland – Luxemburg wirkt auf dem Papier wie David gegen Goliath. Und doch herrscht bei der deutschen Nationalmannschaft vor dem dritten WM-Qualifikationsspiel eine gewisse Unsicherheit. Schließlich waren die ersten beiden Partien gegen die Slowakei (0:2) und Nordirland (3:1) alles andere als überzeugend.

Mit Blick auf die Partie Deutschland – Luxemburg heißt es: „Verlieren verboten“. Wobei das Ziel ein hoher, souveräner Sieg sein sollte. Schließlich zählt nach der Niederlage gegen die Slowakei jedes Tor. Vor dem Nachbarschaftsduell hat die UEFA eine wichtige Entscheidung bekannt gegeben.

Unerfahrener Schiedsrichter leitet Deutschland – Luxemburg

Neben den Teams auf dem Platz und den Trainer am Seitenrand steht bei einem Fußballspiel auch der Schiedsrichter immer wieder im Vordergrund. Daher dürften beide Team genau auf diese UEFA-Entscheidung blicken: Nenad Minakovic wird die Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen die luxemburgischen Nachbarn leiten.

Der 36-jährige Serbe gehört noch zu den unerfahrenen Schiedsrichtern auf internationaler Bühne. In der heimischen Liga hat er schon mehr als 100 Partien begleitet, doch international eben noch nicht allzu viel Erfahrung sammeln können.

++ Lobeshymne auf Julian Nagelsmann – dieser Bayern-Star spricht über „Bindung“ zum DFB-Coach ++

Immer mal wieder kommt er in der Europa League oder der Conference League zum Einsatz. Insgesamt 15 Mal begleitete er eine Partie in einem der beiden Wettbewerbe. Dazu pfiff er auch schon ein EM-Qualispiel und internationale Partien im Nachwuchsbereich.

Schiedsrichter-Debüt bei DFB-Spiel

Die Partie Deutschland – Luxemburg wird allerdings sein erstes WM-Qualispiel. Minakovic darf sich also auf eine Premiere freuen. Zuletzt pfiff er das 1:1-Unentschieden des SC Freiburg gegen den FC Bologna in der Europa League. SCF-Keeper Noah Atobolu, der von Bundestrainer Nagelsmann nachnominiert worden war, dürfte den Serben also noch bestens kennen.

Weitere News:

So oder so wird sich Deutschland eher auf die eigene Leistung als auf etwaige Randkomponenten wie das Schiedsrichterteam konzentrieren. Schließlich zählen letztlich nur ein überzeugendes Spiel und die drei Punkte.