Deutschland – Luxemburg: Nagelsmann zieht es durch – droht ihm bald Ärger?

Deutschland gegen Luxemburg: Das klingt nach einem entspannten Sieg und einer klaren Angelegenheit. Doch Achtung ist geboten. Die Luxemburger erwiesen sich so manches Mal als Favoritenschreck scheiterten nur knapp an der EM-Qualifikation – und die DFB-Elf ist derzeit ziemlich wackelig unterwegs.

Logisch, dass Julian Nagelsmann unter Druck seine bestmögliche Aufstellung wählt, um bei Deutschland – Luxemburg nichts anbrennen zu lassen. Eine Entscheidung aber ist pikant – und könnte im weiteren Verlauf der Länderspielpause noch für Ärger sorgen.

Deutschland – Luxemburg: Nagelsmann setzt voll auf Schotterbeck

Schon vor dem Spiel hatte Nagelsmann angekündigt, dass Nico Schlotterbeck durchaus von Beginn an spielen könnte. Und das, obwohl aus Dortmund noch mahnende Worte gekommen waren. BVB-Trainer Niko Kovac hatte deutlich gemacht, dass er es nicht cool fände, wenn sein Innenverteidiger so kurz nach seiner Verletzung gleich wieder voll ran müsste im DFB-Dress. „Wir wollen ihn nicht verheizen“, sagte er deutlich und forderte eine achtsame Dosierung. Hier mehr dazu.

+++ Nächste Abfuhr für Borussia Dortmund! Kehlt kassiert Korb um Korb +++

Schlotterbeck, gerade nach monatelanger Verletzungspause wegen eines Meniskusrisses zurück, steht dennoch gleich im ersten Spiel in der Startelf. In Dortmund wird das für Schluckauf sorgen. Dort hatte man ihn selbst nach einem ersten Comeback-Spiel zurück auf die Bank beordert, um ihn langsam wieder ans Profi-Pensum heranzuführen. Nun wird man genau beobachten, was Nagelsmann mit ihm macht.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Spielt Schlotterbeck auch im zweiten Spiel und gar beide durch, wird man bei Borussia Dortmund ganz und gar nicht begeistert sein und Nagelsmann könnte eine deutliche Ansage bekommen. Sollte sich der Abwehrstar, Gott bewahre, bei Deutschland – Luxemburg sogar verletzen, könnte es richtig unangenehm werden für den Bundestrainer.