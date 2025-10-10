Deutschland – Luxemburg: Schiedsrichter sorgt für Kopfschütteln – Fans haben kein Verständnis

Obwohl das DFB-Team als haushoher Favorit in die Partie ging, war vor Deutschland – Luxemburg ordentlich Druck auf dem Kessel. Zu schlecht waren die Auftritte und Ergebnisse der Deutschen zuletzt. Umso erleichterter dürfte Julian Nagelsmann sein, dass gegen den Nachbarn nichts anbrannte.

Früh brachte sich Deutschland gegen Luxemburg auf die Siegerstraße. Die Knackpunkt-Szene, die das Spiel fast schon vorentschied, sorgte aber selbst bei vielen deutschen Fans für Kopfschütteln. Eine brutale Doppelbestrafung für Dirk Carlson warf die Frage nach Verhältnismäßigkeit auf.

Deutschland – Luxemburg: Unverständnis für Platzverweis

Knappe 20 Minuten waren gespielt, das DFB-Team war durch ein Freistoßtor von David Raum bereits in Führung, als sich im luxemburgischen Strafraum die verhängnisvolle Szene ereignete. Serge Gnabry legte den Ball nach einer Wirtz-Hereingabe an Carlson vorbei, verzog den Schuss dann aber. Es dauerte etwas, bis sich der VAR meldete. Und auch wenn sich Gnabry genauso wenig beschwert hatte, wie alle anderen deutschen Spieler, ging Schiedsrichter Nenad Minakovic hinaus an den Monitor.

Die Zeitlupen zeigten: Carlson hatte den Ball mit dem Oberarm berührt. Nur wenig, aber er ging dabei aktiv zum Ball. Der serbische Schiedsrichter gab den berechtigten Elfmeter. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Zum Erstaunen vieler Fans beider Seiten gab es obendrein die glatt rote Karte.

„Rot is ja so unnötig“

Eine knallharte Entscheidung, die Fragen aufwarf. Ja, Carlson war bei der Aktion letzter Mann. Aber sein Handspiel war selbst dem Schiedsrichter verborgen geblieben, genauso wie Gnabry und seinen Mitspielern. Und zum Abschluss war der DFB-Star trotzdem gekommen. Streng nach Regelwerk war es womöglich die richtige Entscheidung. Selbst die Deutschland-Fans fanden sie aber völlig übertrieben und hätten sich mehr Fingerspitzengefühl des Schiedsrichters gewünscht.

„Die Rote ist doch ein Witz, sorry!“

„Wieviel Strafen soll so ein Handspiel nach sich ziehen ? Ich würde den Spieler noch für mindestens 10 Spiele disqualifizieren.“

„Rot is ja so unnötig.“

„Lächerliche rote Karte für Luxemburg.“

„Diese Regel ist ja sowas von Arsch. Elfmeter ja, gelb okay, aber rot? Oh man.“

Auch ARD-Experte Bastian Schweinsteiger fand den Platzverweis zu hart. Die Szene entschied die Partie praktisch nach 20 Minuten. Joshua Kimmich verwandelte den Elfmeter zum 2:0. Die Gäste hatten in Unterzahl bei Deutschland – Luxemburg dem Favoriten nichts mehr entgegenzusetzen.