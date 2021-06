Deutschland – Lettland: Coronafall! Entscheidung um EM-Generalprobe wohl gefallen

Bundestrainer Joachim Löw tritt nach der EM im Juli 2021 zurück. Mit der deutschen Nationalmannschaft hat er Großes erreicht. Der Höhepunkt: Der Sieg der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Wir blicken für dich auf seine Karriere zurück.

Letzter Test, dann wird's ernst! Das Spiel Deutschland – Lettland ist für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw die Generalprobe vor dem ersten EM-Spiel gegen Frankreich in der nächsten Woche.

Wie schlägt sich das DFB-Team nach dem jüngsten 1:1-Remis gegen Dänemark? Zündet Deutschland gegen Lettland endlich den EM-Turbo?

Deutschland – Lettland: Letztes EM-Testspiel im Live-Ticker

Wir begleiten die Partie für dich im Liveticker! Schon vor dem Anstoß bekommst du hier alle wichtigen Infos.

--------------------

Spieldaten:

Anstoß: Montag, 7. Juni, 20.45 Uhr

Ort: Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

--------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Deutschland – Lettland -:- (-:-)

Tore: -

--------------------

15.10 Uhr: Die Entscheidung scheint gefallen zu sein. Während der lettische Verband den Fall mittlerweile bestätigte, geht der DFB nicht von einer Absage aus.

„So lange das Gesundheitsamt keine weiteren Maßnahmen einleitet, gehen wir davon aus, dass das Spiel wie geplant stattfindet“, erklärte ein Sprecher gegenüber der dpa.

14.01 Uhr: Schlechte Nachrichten aus dem lettischen Spielerlager. Nach „Sport1“-Information wurde bei dem heutigen Gegner der DFB-Elf ein Corona-Fall nachgewiesen. Offiziell bestätigt wurde das noch nicht. Das zuständige Gesundheitsamt teilte demzufolge mit, in engem Austausch mit dem DFB zu stehen.

Eine Absage erscheint jedoch unrealistisch. Der betroffene Spieler sei bereits isoliert und eine neue Testreihe eingeleitet. Bringt die ein negatives Ergebnis, kann wohl gespielt werden.

11.06 Uhr: Die EM droht schon vor ihrem eigentlichen Start zum Chaos-Turnier zu werden! Wegen einer möglichen Corona-Quarantäne stehen gleich mehrere Spiele auf der Kippe. Auch die DFB-Elf könnte es treffen! Hier alle Hintergründe >>>

8.47 Uhr: Wie lässt Löw seine Mannschaft heute spielen - mit Vierer- oder Dreierkette in der Defensive? Auf wiederholte Nachfrage wollte sich der Bundestrainer bisher nicht festlegen. Einzig, dass das Team mindestens zwei Systeme beherrschen solle, verkündete Löw auf der Pressekonferenz am Sonntag. Das Lettland-Spiel könnte am Abend Aufschluss über die deutsche Herangehensweise bei dieser EM geben.

Deutschland gegen Lettland: Zündet Löw im letzten Test vor der EM den Turnier-Turbo? Foto: imago images/Eibner

---------------------------------

Mehr aktuelle EM-News:

EM 2021: Zweifel an Jogi Löw? DFB-Spielern soll DAS mächtig stinken

Deutschland vs. Dänemark: Zuschauer schalten TV ein – bei DIESEM Anblick, platzt ihnen der Kragen „So eine Kasperei“

Doppelpass (Sport1): Basler präsentiert seine EM-Elf – Zuschauer verwirrt: „Was ist das für eine wilde Aufstellung?“

---------------------------------

Montag, 7.13 Uhr: Guten Morgen und herzlich Willkommen zum unserem Live-Ticker, dem letzten zu einem DFB-Testspiel vor EM-Beginn. Das Spiel gegen Lettland heute Abend ist für das Team von Bundestrainer Jogi Löw die Generalprobe vor dem Frankreich-Duell.