Deutschland – Italien im TV und Livestream: So siehst du das Länderspiel live

Bereits vor einigen Tagen gab es das Duell schon, jetzt treffen Deutschland – Italien erneut aufeinander. Das Hinspiel in Bologna endete 1:1. Am Dienstag (14. Juni, 20.45 Uhr) findet das Spiel in Mönchengladbach statt.

Wir verraten dir, wie und wo du Deutschland – Italien im TV und Livestream erleben kannst.

Deutschland – Italien im TV und Livestream

Seit vier Spielen wartet die deutsche Nationalmannschaft wieder auf einen Sieg. Drei Remis gab es jetzt sogar in den drei Nations-League-Spielen gegen Italien im Hinspiel, England und Ungarn – alle mit 1:1. Jetzt sollen endlich die ersten drei Punkte her.

----------------------------------------

Die kommenden Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Dienstag, 14. Juni: Deutschland – Italien (Heim)

Freitag, 23. September: Deutschland – Ungarn (Heim)

Montag, 26. September: England – Deutschland (Auswärts)

----------------------------------------

Ob das gegen Italien gelingt? Die Begegnung in Mönchengladbach wird am Dienstag (14. Juni, 20.45 Uhr) ausgetragen. Die Partie Deutschland – Italien wird im Free-TV im ZDF übertragen. Die Übertragung beginnt eine halbe Stunde vor Spielbeginn um 20.15 Uhr. Auf der ZDF-Homepage gibt es zudem die Möglichkeit, die Partie im Livestream zu verfolgen.

Deutschland – Italien: Die Bilanz

Jochen Breyer moderiert zusammen mit Experte Per Mertesacker, kommentiert wird das Spiel von Oliver Schmidt.

Das Hinspiel zwischen Deutschland und Italien endete 1:1. Foto: picture alliance/dpa | Federico Gambarini

Bislang trafen Deutschland und Italien in 36 Spielen aufeinander – mit der besseren Bilanz für die Squadra Azzura. 15 Begegnungen konnten die Italiener für sich entscheiden, acht Partien gewann das DFB-Team und 13 Spiele endeten unentschieden.

------------------------------

------------------------------

Im Hinspiel vor einigen Tagen ging Italien durch Lorenzo Pellegrini in der 70. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Joshua Kimmich wenige Zeigerumdrehungen später zum Ausgleich traf. Wer wird die Partie in Mönchengladbach für sich entscheiden? Oder gibt es das vierte Unentschieden für das DFB-Team in Folge?