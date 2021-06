Deutschland – Dänemark: Wichtiger Test vor EM 2021 – Starten Müller und Hummels direkt?

Bundestrainer Joachim Löw tritt nach der EM im Juli 2021 zurück. Mit der deutschen Nationalmannschaft hat er Großes erreicht. Der Höhepunkt: Der Sieg der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Wir blicken für dich auf seine Karriere zurück.

Wichtiger Test vor der EM 2021! Deutschland trifft am Mittwochabend auf Dänemark.

Die Partie Deutschland – Dänemark ist für beide Teams ein Standortbestimmung vor der heißen Phase der Turniervorbereitung.

Deutschland – Dänemark im Live-Ticker

Die Partie findet im Tivoli-Stadion in Innsbruck statt. Anstoß am Mittwochabend ist um 21 Uhr (live auf RTL).

Deutschland bekommt es bei der EM mit Portugal, Frankreich und Ungarn zu tun. Dänemark trifft auf Belgien, Finnland und Russland.

---------------------

Deutschland – Dänemark -:- (-:-)

Tore: -

---------------------

Mögliche Aufstellungen:

Deutschland: Neuer - Klostermann, Ginter, Hummels, Gosens - Can, Kimmich - Müller - Sané, Volland, Gnabry

Dänemark: Schmeichel - Mahle, Christensen, Kjare, Wass - Jöjberg, Delaney - Eriksen - Braithwaite, Wind, Poulsen

---------------------

16.30 Uhr: Auch Serge Gnabry kann sich Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz gegen Dänemark machen. „Die Vorfreude ist extrem groß, mein erstes Turnier mit der Nationalmannschaft zu spielen“, so der Bayern-Star am Dienstag auf der Pressekonferenz. „Das Training macht Spaß, wir haben eine gute Truppe beisammen, freuen uns auf die Spiele morgen und am Montag und dann natürlich auf das Auftaktspiel gegen Frankreich.“

16.10 Uhr: Wenn am Mittwochabend der Ball in Innsbruck wieder rollt, werden alle Augen auf den Rückkehrern Mats Hummels und Thomas Müller liegen. Es gilt als wahrscheinlich, dass sowohl Hummels als Abwehrchef an der Seite von Matthias Ginter als auch Müller als Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld und Angriff starten werden.

Deutschland gegen Dänemark: Mats Hummels und Thomas Müller kehren wohl direkt in die Startelf zurück. Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Neis /Eibner-Pressefoto

16 Uhr: Das Duell zwischen Deutschland und Dänemark gab es zuletzt auch in der U21. Hier setzte sich die DFB-Nachwuchsmannschaft im Elfmeterschießen mit 6:5 durch. Held am Montagabend wurde Mainz-Keeper Dahmen, der mit zwei parierten Elfmetern das deutsche Team ins Halbfinale brachte.

15.10 Uhr: Die Partie findet im Tivoli-Stadion Innsbruck statt. Zuschauer werden nicht im Stadion sein können. Einen DFB-Antrag auf Zulassung einer kleinen Zahl von Zuschauern wurde von den örtlichen Behörden mit Hinweis auf die Corona-Verordnung abgelehnt, so der Verband am Dienstag.

15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Testspiel zwischen Deutschland und Dänemark. Das Duell mit dem Europameister von 1992 ist eine wichtige Standortbestimmung für Jogi Löw und sein Team.