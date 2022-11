Deutschland – Costa Rica: Böser Verdacht vor Gruppenfinale! Ist eine Verschwörung im Gange?

Für das DFB-Team steht das entscheidende Spiel an. Sollte Deutschland gegen Costa Rica gewinnen, ist die Chance groß, dass die Flick-Elf doch noch den Einzug ins Achtelfinale einzieht.

Dabei ist Deutschland allerdings auf die Schützenhilfe von Spanien angewiesen. Selbst wenn Deutschland gegen Costa Rica gewinnt, ist das Achtelfinale noch nicht sicher. Jetzt gibt es sogar einen bösen Verdacht.

Deutschland – Costa Rica: Verliert Spanien extra?

Die Konstellation ist klar: Gewinnt Deutschland mit zwei Toren Vorsprung gegen Costa Rica, reicht jedes Remis von Spanien gegen Japan zum Einzug ins Achtelfinale. Bei einem Sieg von Spanien, ist Deutschland selbst bei einem 1:0 weiter.

Die spanische Presse spekuliert jetzt aber sogar darüber, ob eine Niederlage gegen Japan nicht sinnvoller wäre. Der Hintergrund: Wenn Spanien in der Gruppe E nur Zweiter werden würde, könnte man den vermeintlich schwereren Gegner aus dem Weg gehen.

Stand jetzt würde Spanien im Achtelfinale auf Belgien oder Kroatien treffen. Danach wartet vermutlich schon Brasilien und im Halbfinale könnte Argentinien warten. Beim Weg des Gruppenzweiten wäre aktuell Marokko der Gegner im Achtelfinale. Portugal oder die Schweiz wären die Halbfinalgegner.

„Die Gefahr für Spanien, Gruppenerster zu werden“, titelte die spanische Sportzeitung Marca am Montag – und schrieb weiter: „Ist Spanien einen Spieltag vor dem Ende der Gruppenphase wirklich daran interessiert, Erster zu werden?“ Eine mögliche Verschwörung also?

Eine Neuauflage der Schande von Gijon wird es wohl nicht geben. Damals stellten Österreich und Deutschland bei der WM 1982 in Spanien im letzten Gruppenspiel die Offensivbemühungen ein. Das 1:0 für Deutschland sicherte beiden Mannschaften das Weiterkommen, Algerien flog raus.

Spanien sichert Deutschland Schützenhilfe zu

Gewinnt Japan gegen Spanien, droht der „Furja Roja“ sogar noch das Aus. Deutschland könnte theoretisch gegen Costa Rica die sieben Toren Rückstand aufholen. Dann wäre Spanien raus.

„Wir werden in das Spiel gegen Japan gehen, um zu gewinnen“, kündigte Spanien-Trainer Luis Enrique bereits an. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir auf Sieg spielen werden. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und werden unser Bestes für sie geben“, betonte Dani Carvajal. Dass Spanien das Risiko eingeht, ist äußerst unwahrscheinlich. Deutschland kann also wohl auf die Schützenhilfe der Spanier hoffen.