Deutschland – Costa Rica: So lacht die Welt über das deutsche Team – „Verrückter WM-Knall!“

Kaum war das WM-Aus der DFB-Elf nach der Partie zwischen Deutschland und Costa Rica (4:2) besiegelt, da hagelte es Spott und Häme aus der ganzen Fußballwelt.

Vor allem die britischen Medien überschlugen sich in verbalen Sticheleien. Wenn mit der deutschen Elf der ewige Rivale in der Vorrunde einer WM scheitert, gibt es bei englischen Fans kein Halten mehr. Spanische Medien hingegen bedankten sich nach dem Spiel Deutschland – Costa Rica bei Kai Havertz. Nur weil der DFB-Star die Partie drehte, dürfen die Spanier sich über den Achtelfinaleinzug freuen.

Deutschland – Costa Rica: „Der nächste verrückte WM-Knall!“

Es schien, als habe sich die gesamte Fußballwelt am Donnerstagabend auf die DFB-Elf eingeschossen. Wir haben einige starke Pressestimmen zum Spiel Deutschland – Costa Rica gesammelt.

„The Sun“: „See Ger Later (Anspielung auf die Redewendung „see you later“ – zu deutsch: Auf Wiedersehen!) – die deutschen erleben ein herzzerreißendes Aus und fliegen schon wieder in einer WM-Vorrunde raus.“

„Daily Mail“: „Die Deutschen kassieren einen schockierenden Korb bei der WM!“

„Daily Mirror“ (alle Großbrittannien): „Auf Wiedersehen (tatsächlich auf Deutsch geschrieben)! Deutschland kracht aus der WM!“

„Marca“: „Gracias Deutschland! Danke Havertz!“

„as“ (beide Spanien): „Danke, Se ñor Havertz!“

„De Telegraaf“ (Niederlande): „Und schon wieder gibt’s ein WM-Drama für das ausgeschiedene Deutschland!“

„Aftonbladet“ (Schweden): „Der nächste verrückte WM-Knall! Deutschland erlebt sein erneutes WM-Debakel!“

„Hürriyet“ (Türkei): „Auf Wiedersehen, WM! Das war nichts von Deutschland!“

Deutschland – Costa Rica: So lief das Spiel

Gegen Costa Rica kam Deutschland zunächst sehr gut ins Spiel. Serge Gnabry traf bereits nach 10 Minuten zum 1:0. Vieles deutete auf einen souveränen Sieg der DFB-Elf hin. Weil die Spanien nur wenige Sekunden später ebenfalls mit 1:0 gegen Japan in Führung gingen, wähnten deutsche Fans sich bereits auf dem besten Wege ins Achtelfinale.

Doch dann der Schock! Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit drehte Japan gegen Spanien das Spiel. Plötzlich stand Deutschland gegen Costa Rica unter Druck. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick brauchte auf einmal mindestens ein weiteres Tor, um die Hoffnung aufs Achtelfinale am Leben zu halten.

Und was machte die deutsche Truppe? Durch zwei Gegentreffer lag Deutschland gegen Costa Rica plötzlich 1:2 hinten. Auf einen Schlag war das WM-Debakel so nah. Dass Kai Havertz (73./85.) und Niclas Füllkrug (89.) das deutsche Team noch zum 4:2-Sieg schossen, interssierte am Ende niemanden mehr. Durch den 2:1-Sieg von Japan gegen Spanien fliegt das DFB-Team bei der WM 2022 in der Vorrunde raus.