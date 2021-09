Deutschland – Armenien im Live-Ticker: Flick-Elf trifft auf den Tabellenführer

Wer hätte vor dem Aufeinandertreffen von Deutschland und Armenien damit gerechnet? In der Gruppe J thront derzeit Armenien an der Spitze. Deutschland und Hansi Flick wollen das ändern.

Für den Coach ist es erst das zweite Spiel als Bundestrainer. Kann Deutschland gegen Armenien einen weiteren Sieg feiern?

Deutschland – Armenien im Live-Ticker

Alle Infos zur Partie Deutschland – Armenien bekommst du bei uns im Live-Ticker.

Spielinfo Deutschland – Armenien:

Anstoß: Sonntag, 5. September, 20.45 Uhr

Stadion: Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart)

Deutschland – Armenien -:- (-:-)

Tore:

14.46 Uhr: Vor seiner Heim-Premiere gegen Armenien bittet Cheftrainer Hansi Flick um Geduld. Dennoch will der 56-Jährige die drei Punkte. „Es braucht ein bisschen Zeit, um neue Ideen und die Spielphilosophie zu implementieren“, so Flick.

Deutschland gegen Armenien live im TV und Livestream

12.15 Uhr: Die Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Armenien gibt es wie immer live im TV bei RTL und im Livestream bei TVNow zu sehen. Alle weiteren Informationen zum Spiel gibt es hier im Live-Ticker.

Sonntag, 5. September, 9.19 Uhr: Einen schönen guten Morgen. Spiel zwei von drei dieser Länderspielreise steht an. In etwas über elf Stunden gehen in der Stuttgarter Arena die Lichter an.

17.29 Uhr: Heiß diskutiert wird auch die Personalie Leroy Sané. Gab es zu Bayern Zeiten Reibungen zwischen ihm und Flick? Der Coach antwortet: „Das ist Unsinn. Wir haben immer offen über Dinge gesprochen, auch jetzt. Wir haben keine Probleme gehabt und werden sie hier auch nicht haben.“

16.24 Uhr: Gegen Liechtenstein musste Jogi Löw noch auf Kapitän Manuel Neuer verzichten. Am Sonntag wird der Bayern-Keeper aller Voraussicht nach aber wieder auf dem Feld stehen.

15.11 Uhr: Ja, es ist wirklich war. Armenien reist als Gruppenerster an. Zehn Punkte aus vier Spielen sprechen für sich. Mit einem Sieg würde sich die DFB-Elf den Platz an der Sonne sichern.

Samstag, 4. September, 14 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die WM-Qualifikation. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen wichtigen Infos.