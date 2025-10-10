Während Deutschland – Luxemburg: ARD-Zuschauer müssen plötzlich schlucken

Ein früh entschiedenes Länderspiel, Balsam für die zuletzt oft geschundene DFB-Fanseele: Deutschland – Luxemburg hatte zwar einige Tore, dafür aber kaum Spannung in Petto.

Für Diskussionsstoff sorgten bei Deutschland – Luxemburg eigentlich nur zwei Momente: Eine überharte rote Karte früh in der Partie (hier mehr dazu) und ein ganz besonderer Clip in der Halbzeitpause, für den die ARD sogar die Tagesthemen ausfallen ließ.

Deutschland – Luxemburg: ARD kämpft in der Halbzeit gegen Einsamkeit

Schon vor der Partie hatte so mancher gerätselt, was es mit dem ARD-Halbzeit-Programmpunkt „Poldi meldet sich“ auf sich hat. Das „Erste“ wollte sich im Vorfeld nicht äußern, machte ein Geheimnis daraus. Als es beim Stand von 2:0 schließlich in die Kabinen ging, folgte die Auflösung. Und die war durchaus bemerkenswert.

In einem aufwändig gestalteten Clip machte die ARD auf das Thema Einsamkeit aufmerksam. Ein in der Gesellschaft immer häufigeres, sehr sensibles und dringlicheres Thema, nicht nur bei alten Menschen. Und das zur absoluten Prime Time – schließlich locken Länderspiele jedes Mal zig Millionen Menschen vor den Fernseher. Für staunende Gesichter sorgte aber nicht nur das Thema und die Länge der MAZ über ganze acht Minuten.

Acht Minuten Stars, Musik und wilde Mischungen

Auch die Besetzung war prominent und… sagen wir… wild. Lukas Podolski und Carolin Kebekus sprachen, Mark Forster und Peter Maffay sangen, Techno von Scooter war auch mit dabei. Dazu eine Mischung aus heimeligen Wohnzimer-Bildern, Unterwasser-Szenen, verrückten Animationen, vielen Farben, Disco, Tränen –ALLES. Ein wirklich sehr bunter Mix, der etwas gezwungen wirkte, seinen Sinn aber nicht verfehlte: Es wurde darüber gesprochen. Die sozialen Netzwerke explodierten regelrecht.

Die meisten hatten eine Menge Lob für die ARD übrig. Die große Aufmerksamkeit in der Halbzeitpause von Deutschland – Luxemburg zu nutzen, um dieses sensible Thema in den Vordergrund zu rücken, war trotz einer teils befremdlichen Aufmachung mehr als beachtlich. Und angesichts der ernsten Thematik für viele auch sehr ergreifend.