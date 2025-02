Deadline Day im Live-Ticker: Bayern-Absage! Rekordmeister geht leer aus

Hallo und herzlich willkommen zum Deadline Day im Winter 2025! Die erste Transferperiode des Jahres neigt sich ihrem Ende entgegen. Und sowohl in der Bundesliga als auch in ganz Europa könnte einiges passieren.

Beispielsweise bei Borussia Dortmund. Trotz Krise gab es bisher keine Transfers. Jetzt könnte es gleich einen Viererpack geben. Aber auch bei anderen Top-Teams wie Bayern München, Chelsea London, Inter und AC Mailand und wie sie alle heißen ist am Deadline Day was möglich.

Deadline Day im Live-Ticker: Was passiert in Europa?

Mit Aussicht auf mehrere Transfers könnte das Handy der Fußball-Fans heute permanent vibrieren. Du willst am Deadline Day keine Transfer-News verpassen? Dann bist du bei unserem Live-Ticker genau richtig.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Top Deals des Deadline Day:

Stuttgarter Doppelschlag!

14.10 Uhr: Während so mancher Bundesligist nicht aus dem Quark kommt, schlägt Stuttgart doppelt zu! Nach Luca Jaquez ist jetzt auch der Transfer von Finn Jeltsch offiziell durch.

Bundesliga-Hammer vom Tisch!

13.25 Uhr: Noch immer ist die Zukunft von Mathys Tel ungeklärt. Verlässt er die Bayern oder bleibt er? Offenbar versuchte auch Eintracht Frankfurt, sich zu positionieren. Laut „Sky“ ist der Deal jedoch kein Thema.

Stuttgart gibt Verteidiger ab

13.15 Uhr: Der VfB Stuttgart gibt Anthony Rouault ab. Den Verteidiger zieht es in die französische Heimat zu Stade Rennes. Das bestätigte der deutsche Vizemeister jetzt offiziell.

Kein Nkunku-Wechsel

13 Uhr: Er wurde lange mit dem FC Bayern München und Manchester United in Verbindung gebracht, doch Christopher Nkunku wird beim FC Chelsea bleiben. Das berichten mehrere Medien von der Insel einstimmig.

Stuttgart holt Luca Jaquez

12.25 Uhr: Vor dem Jeltsch-Deal hat Stuttgart einen weiteren Abwehrspieler verpflichtet. Innenverteidiger Luca Jaquez wechselt mit sofortiger Wirkung vom FC Luzern aus der Schweiz nach Stuttgart und erhält einen Vertrag bis 2029.

Nächster Nürnberg-Deal?

12.17 Uhr: Der 1. FC Nürnberg darf sich heute wohl auf viel Kohle freuen. Berichten zufolge steht U17-Welt- und Europameister Finn Jeltsch vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart. Für den Innenverteidiger kassiert der FCN wohl eine Ablöse in Höhe von 7,5 bis 10 Millionen Euro plus mögliche Boni.

Premier League kommt ins Rollen

11.57 Uhr: Mit dem Tzimas-Deal kommt die Premier League endgültig ins Rollen. So stehen die Wolverhampton Wanderers vor einer Verpflichtung von Marshall Munetsi – für schlappe 20 Millionen Euro

Tzimas-Hammer durch

11.11 Uhr: Jetzt ist der Millionen-Deal Nürnbergs durch. Wie der Zweitligist bekannt gibt, habe man sich am Deadline Day mit Brighton über einen Transfer inklusiver Rückleihe von Stefanos Tzimas geeinigt. Der 25-Millionen-Transfer ist einer der teuersten in der Liga-Geschichte.

Bremen vermeldet Vollzug

10.04 Uhr: Schon geht es weiter in der Bundesliga, wieder ist RB Leipzig beteiligt. Stürmer Andre Silva schließt sich leihweise Werder Bremen an.

Erster Bundesliga-Deal

9.47 Uhr: Und da ist der erste offizielle Deadline-Day-Deal aus der Bundesliga. RB Leipzig schnappt sich Außenverteidiger-Juwel Kosta Nedeljkovic von Aston Villa. Der 19-Jährige kommt per Leihe und mit Kaufoption.

Star-Abgang auf den letzten Drücker?

9.25 Uhr: In England dagegen steht Joao Felix kurz vor einem Wechsel. Einst holte Chelsea den Portugiesen für 52 Millionen Euro von Atletico Madrid, die ihrerseits 127 Millionen Euro für den Spieler gezahlt hatten. Doch für Felix läuft es nicht und so könnte ein Wechsel zu AC Mailand noch bevorstehen.

Mega-Transfer in der 2. Liga!

9.02 Uhr: Dem 1. FC Nürnberg ist in der 2. Liga wohl ein Meisterstück gelungen. Stürmer Stefanos Tzimas wechselt für 25 Millionen Euro zu Brighton & Hove Albion. Alle Infos zu dem Deal gibt es hier.

Inter Mailand macht den ersten Schritt

8.29 Uhr: In der Bundesliga im Allgemeinen bleibt es vorerst ruhig. In anderen Ländern geht es aber schon ab. So steht in Italien Inter Mailand offenbar vor der Verpflichtung von Petar Sucic. Am Mittelfeldspieler von Dinamo Zagreb soll auch Borussia Dortmund interessiert gewesen sein…

So lange hat das Transferfenster am Deadline Day auf

6.12 Uhr: Damit es auch schön unübersichtlich bleibt, haben die verschiedenen großen europäischen Ligen alle unterschiedliche Fristen. In der Bundesliga und der italienischen Serie A müssen die Verträge bis 20 Uhr unter Dach und Fach gebracht sein. In Frankreich haben die Klubs bis 23 Uhr Zeit und in Spanien und England sogar bis Mitternacht.

Montag, 3. Februar, 6.00 Uhr: Einen schönen guten Morgen und Start in die neue Woche! Gleich zu Beginn steht heute also der mittlerweile sagenumwobene Deadline Day an. Also die letzte Chance für die Vereine, sich neue Spieler zu holen. Mit Ablauf der Frist steht der finale Kader für die Saison.