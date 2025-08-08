DAZN mit nächstem Rechte-Deal! Jetzt können alle Fans es sehen

Während der Fußball schon in einigen Testspielen rollt, fängt auch der reguläre Spielbetrieb in vielen Ligen demnächst wieder an. Dann wird auch um den ersten Titel gespielt – den UEFA Super Cup, der auf DAZN zu sehen sein wird.

Am 13. August duellieren sich Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Gewinner Tottenham Hotspur. Die Begegnung wird jedoch nicht nur auf DAZN übertragen – der Streamingdienst hat eine Kooperation mit einem Free-TV-Sender vereinbart.

DAZN-Kooperation nun mit ProSieben

Die Rechte an dem UEFA Super Cup liegen schon seit einigen Jahren bei DAZN. Dort ist das Spiel auch kurz vor dem Saisonstart der besten Ligen Europas zu sehen. Doch wie schon in den vergangenen beiden Jahren wird die Begegnung auch im Free-TV zu sehen sein. Dank einer Kooperation mit ProSiebenSat.1 durften sich viele Fußballfans immer über die Übertragung im Free-TV freuen.

Das wird auch weiterhin so bleiben. Allerdings läuft das Spiel nicht bei Sat.1. Stattdessen überträgt ProSieben den Supercup am 13. August zwischen Paris Saint-Germain und Tottenham Hotspur im italienischen Udine. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr. Moderiert wird sie von Matthias Opdenhövel, als Kommentator des Spiels fungiert Florian Hauser.

Dabei gab es für Sat.1 im vergangenen Jahr beim Super-Cup-Endspiel zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo (2:0) recht erfreuliche Quoten. In der zweiten Halbzeit erreichte die Begegnung einen starken Marktanteil von 13,9 Prozent. Auf ähnliche oder bessere Zahlen hofft man nun auch bei ProSieben.

Dafür viele Ligaspiele bei Sat.1

Dafür darf sich Sat.1 auf andere Fußballspiele freuen: das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC am 1. August (20.30 Uhr), den Franz-Beckenbauer-Supercup zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München am 16. August und das Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen Bayern und RB Leipzig am 22. August. Hier hofft man auf ähnlich gute Quoten wie schon bei der U21-EM und bei der Klub-WM, als es ebenfalls eine Kooperation mit DAZN gab.