DAZN plant Champions League-Kracher! DAS dürfte jeden Fußball-Fan freuen

Sky, DAZN, Amazon und Co.: Hier kannst du die Bundesliga, CL und EM schauen

121 der 137 Champions-League-Spiele laufen in der kommenden Saison bei DAZN.

Der Streamingdienst ist in nur fünf Jahren zur Topadresse unter den Fußball-TV-Anbietern geworden.

DAZN plant Champions-League-Neuerung

Und jetzt können sich Fußball-Fans auf ein weiteres Feature freuen.

Denn bislang gab es bei DAZN keine klassische Konferenz bei Champions League-Spielen. Das soll sich künftig ändern. „Wir werden dienstags und mittwochs neben den Einzelspielen auch Konferenzen anbieten“, verriet DAZN-Chef Thomas de Buhr im Interview mit der „SportBild“.

„Aktuell favorisieren wir eine klassische Konferenz mit eigenen Kommentatoren im Unterschied zur „Goalzone“, bei der von Einzelspiel zu Einzelspiel geschaltet wird“, so de Buhr. „Auch bei dieser Konferenz werden wir, wie für DAZN typisch, unseren eigenen Stil mit einbringen.“

Darüber hinaus seien weitere Neuerungen geplant. Etwa sollen durch „Pulse“ Fans während der Live-Übertragung Push-Nachrichten von parallel laufenden Spielen erhalten. „Per Klick gelangt man sofort zur entscheidenden Szene und wieder zurück“, so de Buhr.

Ein weiteres neues Feature soll „Key Moments“ werden, so der DAZN-Boss gegenüber „Sport Bild“. „Hier werden die wichtigsten Aktionen eines Spiels sichtbar gemacht. Steigt man zum Beispiel später ein, kann man so schnell ein Tor abrufen und muss nicht erst bis zur Halbzeit warten.“

Diese Wettbewerbe zeigt DAZN 21/22 u.A.:

Bundesliga (Freitags und Sonntags)

Champions League

Primera Division

Copa del Rey

FA-Cup

Highlight-Show als Sportschau-Konkurrenz

Auch mit einer Highlight-Show am Samstagabend will DAZN der Sportschau Konkurrenz machen. Diese soll ab 17.30 Uhr linear ausgestrahlt werden, so de Buhr. (ms)