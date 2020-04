DAZN: Corona-Schock! Streamingdienst greift zu DIESEN drastischen Maßnahmen

Für DAZN ist die Corona-Krise besonders schlimm. Weil weltweit nahezu alle Sportveranstaltungen auf Eis gelegt sind, ist der Streamingdienst seines Angebots beraubt.

In den vergangenen Wochen musste DAZN eine Flut von Kündigungen hinnehmen. Der Streamingdienst steht vor einer gewaltigen Herausforderung – und zieht jetzt ernste Konsequenzen.

DAZN zieht Konsequenzen

Wie die Branchendienste „Sportbusinessdaily“ und „Sportspromedia“ berichten, wolle DAZN die Zahlungen an Sportverbände und Ligen stoppen. Der Streaminganbieter zahlt den Verbänden und Ligen enorme Summen für die Übertragungsrechte. Weil derzeit jedoch keine Wettkämpfe sttatfinden, wolle DAZN auch keine Zahlungen leisten, heißt es.

Außerdem meldete DAZN nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur für einen Teil der Mitarbeiter in Deutschland Kurzarbeit an. Das Unternehmen teilte in einer Stellungnahme lediglich mit: „Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 auf den Sport prüft DAZN eine Reihe von Maßnahmen, um es dem Unternehmen zu ermöglichen, diese schwierige Zeit zu überstehen und durchstarten zu können, sobald es wieder Live-Sport gibt.“

Wann gibt es wieder Live-Sport?

Wann es wieder so weit ist, dass Fans auf der ganzen Welt ihre Lieblings-Sportarten verfolgen können, weiß momentan niemand so genau. Die Deutsche Fußball-Liga hofft, dass schon im Mai wieder gespielt werden kann. Manche Virologen glauben, dass erst im Jahr 2021 wieder Profisport ausgetragen werden sollte. Einige andere Experten vermuten, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte dieser beiden Szenarien liegt.

EM und Olympia verschoben

Fest steht nur, dass Sportfans im Sommer 2020 auf die beiden geplanten Großevents verzichten müssen. Sowohl die Fußball-Europameisterschaft als auch die Olympischen Spiele in Tokio wurden auf den Sommer des kommenden Jahres verschoben.

Auch das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon steht auf der Kippe. Die French Open wurden bereits vom Mai in den Herbst verlegt.

DAZN erleidet Kündigungswelle

In den vergangenen Wochen gingen bei DAZN sehr viele Kündigungen ein. Wie schlimm es den Streamingdienst traf, erfährst du HIER. (dhe)