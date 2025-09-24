Das gab es noch nie! DAZN macht Bundesliga-News offiziell

Die Konferenz ist für viele Bundesliga-Fans am Samstagnachmittag Pflicht. In dieser Saison hat sich DAZN die Übertragungsrechte sichern können, nachdem das beliebte Format zuvor auf Sky ausgestrahlt wurde.

Im noch frühen Verlauf der neuen Bundesliga-Saison hat DAZN mit einer Mitteilung nun für Aufsehen gesorgt. Diese Neuerung hat es in 25 Jahren Konferenz noch nie gegeben.

DAZN: Erste Kommentatorin in der Konferenz

Bislang mussten die Zuschauer der Bundesliga-Konferenz vergeblich auf die erste Kommentatorin am Mikrofon warten, nun geht DAZN den entscheidenden Schritt. Wie der Streaming-Sender mitgeteilt hat, wird das bestehende Kommentatoren-Team durch Christina Rann erweitert. Sie wird die erste Frau sein, die jemals als Kommentatorin in der Konferenz zu hören ist.

Rann arbeitet bereits seit 2022 bei DAZN und fungierte in dieser Zeit bereits als Moderatorin oder Kommentatorin, zum Beispiel beim Finale der Champions League der Frauen. Ihren ersten Einsatz in der Herren-Bundesliga hatte sie bereits in der vergangenen Spielzeit, aber eben nicht in der Konferenz. Ein Vorhaben, dass sich Rann nun erfüllt – und darüber mächtig freut.

Noch mehr Frauen-Power bei DAZN

Doch damit noch nicht genug. DAZN hat mit Ariane Hingst eine weitere Fußball-Expertin an Land ziehen können, die die Bundesliga von nun an als Expertin begleiten wird. Hingst absolvierte in ihrer aktiven Karriere über 170 Länderspiele und arbeitete in der Vergangenheit bereits als Expertin für den US-Sender „FOX“.

Ihren ersten Einsatz für DAZN hat Hingst schon am Sonntag (28. September). Sie wird das Spiel zwischen Union Berlin und dem HSV begleiten. „Fußball ist für mich der schönste Sport der Welt und begleitet mich mein ganzes Leben. Im Team zu arbeiten und meine Perspektive einzubringen, darauf freue ich mich besonders“, gab Hingst in Zuge ihres neuen Jobs glücklich zu Protokoll.