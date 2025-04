Bei DAZN schrillen die Alarmglocken! Konkurrent geht in die Champions-League-Offensive

Wer in Deutschland die Champions-League-Spiele sehen will, muss ein Abo bei DAZN abschließen. Der Sport-Streamingdienst hat die Übertragungsrechte an der Königsklasse. Die meisten Partien laufen hier.

Mit Ausnahme des Topspiels an einem Dienstagabend, das bei Amazon Prime Video läuft. Vom Streaming-Giganten gibt es jetzt neue News bezüglich der Champions League. Bei DAZN schaut man ganz genau hin. Denn die Sorge ist groß, die TV-Rechte zu verlieren.

DAZN: Alarmglocken schrillen!

Denn wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, möchte sich Amazon nun verstärkt auf den Live-Sport fokussieren. Dazu zählt auch die Champions League. Ein Spiel pro Woche an einem Dienstagabend reicht dem Giganten wohl nicht. DAZN besitzt aktuell das größte Paket und darf jedes Spiel live und exklusiv übertragen – mit Ausnahme der Partie, die es bei Prime zu sehen gibt.

Bis Ende der Saison 2027 hat DAZN noch die Übertragungsrechte der Königsklasse in Deutschland. Die neuen Ausschreibungen werden ab 2026 erwartet. Amazon Prime wird dann in die Offensive gehen und mehr Spiele übertragen wollen. Vielleicht sogar das größte Paket mit den meisten Partien?

Es wird ein harter Schlagabtausch zwischen DAZN und Amazon Prime erwartet. Wer den Zuschlag bekommt, wird sich dann zeigen. Die Sorge der Fans: Müssen sie weiterhin zahlreiche Abos haben, um die beliebten Sportwettbewerbe zu schauen?

Amazon Prime geht in die Champions-League-Offensive

Zuletzt gab es von Amazon Prime sogar gute Nachrichten für die Kunden. Im linearen Fernsehen wird nämlich etwas passieren – so wie es schon bei DAZN und Co. der Fall ist. Prime-Video-Deutschlandchef Christoph Schneider verrät dem Medienmagazin „DWDL“: Schon bald wird es den ersten eigenen TV-Sender geben.

„Wir starten am 17. April unseren eigenen Sender, er wird im Live-Bereich von Prime Video zu finden sein, Prime heißen und rund um die Uhr kuratierte Highlights aus unserem Angebot zeigen“, lüftet er den Hammer. Dort wird viel Entertainment gezeigt. „Unser Live-Sport – von Champions League bis Wimbledon – wird natürlich auch dort zu sehen sein.“ Hier mehr dazu.