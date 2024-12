DAZN plant irre Neuerung für die Bundesliga – was wohl die Vereine dazu sagen?

Der wilde Rechte-Kampf zwischen DAZN und Sky hat seit Kurzem ein Ende! Denn es steht endlich fest, wo ab der kommenden Bundesliga-Saison die Freitags-, Samstagsnachmittags- und Sonntagsspiele laufen werden. Das begehrte Paket konnte sich der Streamingdienst sichern.

So wird die Bundesliga-Konferenz in Zukunft bei DAZN zu sehen sein. Seitdem stellen sich die Fans viele Fragen: Was für Neuerungen wird es dann geben? Jetzt hat sich die Chefin Alice Mascia zu Wort gemeldet und einige spannende Ideen ausgepackt.

DAZN: Mikrofon-Revolution geplant

Was wohl die Bundesliga-Vereine dazu sagen werden? DAZN wünscht nämlich für die künftigen Übertragungen Mikrofone an den Spielerbänken und einen besseren Zugriff auf die Profis vor den Spielen. „Das steht ganz oben“, sagt Chefin Alice Mascia gegenüber der „Bild“.

Sie weiß aber natürlich auch, „dass nicht jeder den Wünschen sofort zustimmen wird. Allerdings hoffe ich, dass man sich darauf einigen kann, dass der Fußball von anderen Sportarten lernen kann, wie man die Verbindung zu den Fans herstellt und ihnen etwas bietet.“

Ihrer Meinung nach hätten viele junge Fans eine engere Bindung zu einzelnen Spielern als zu den Klubs. Sobald diese Profis bei den Vereinen seien, werde dort „der Riegel vorgeschoben“, so Mascia weiter. „Da müssen wir ein gegenseitiges Verständnis mit den Klubs finden, dass es hier nicht darum geht, uns einen Gefallen zu tun, sondern den eigenen Fans mehr zu bieten und so letztlich auch selbst zu profitieren.“

Mascia nimmt Formel-1-Fahrer als Beispiel

Als Beispiel zählte die DAZN-Chefin die Formel-1-Fahrer auf, die kurz vor einem Rennen, „in dem Fehler tödlich sein können, noch Interviews geben können, dann sollte das für Fußballer doch auch möglich sein. Der Sport braucht dramatische, emotionale Momente.“

Im Hinblick auf die Konferenz machte Mascia aber auch eine klare Ansage. Hierbei können die Kunden und die Fußballfans aufatmen. Das Prinzip wird nicht von Grund auf neu gedacht. Dennoch hat das Unternehmen einige weitere Pläne. Hier erfährst du mehr dazu.