Cristiano Ronaldo stellt die Frage aller Fragen – und seine Fans flippen völlig aus

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat sich verlobt! Nach fast zehn Jahren Beziehung will der portugiesische Nationalspieler seine große Liebe heiraten. Auf Instagram sorgte seine Freundin Georgina Rodríguez mit einem Bild ihres Verlobungsrings und den Worten „Ja, ich will. In diesem und in all meinen Leben.“ für Aufsehen.

Cristiano Ronaldo plant den nächsten großen Schritt

Das Paar ist seit 2016 liiert. Ronaldo und Rodríguez teilen Höhen und Tiefen, wie den Verlust ihres Sohnes Ángel im Jahr 2022. Gemeinsam ziehen sie ihre beiden Töchter Alana Martina und Bella Esmeralda groß. Ronaldo ist zudem Vater von Cristiano Jr. sowie den Zwillingen Eva und Mateo.

Der fünfmalige Ballon-d’Or-Gewinner spielt seit 2023 für Al-Nassr in Saudi-Arabien. Für seinen neuen Klub hat der 40-Jährige kürzlich seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Seitdem er dort im Einsatz ist, zieht Ronaldo auch abseits des Platzes die Aufmerksamkeit auf sich – und seine Verlobung sorgt für neuen Gesprächsstoff.

Cristiano Ronaldo bleibt weltweit ein Thema

Seine Fans feiern den Hochzeitsplan sofort in den sozialen Medien. „Sie hat Siuu gesagt“, schreibt ein Fan in Anlehnung an Ronaldos ikonischen Torjubel. Auch andere sind hin und weg. „Einfach nur atemberaubend“, heißt es unter anderem auch. Innerhalb weniger Stunden kamen an die fünf Millionen Likes auf Instagram zusammen. Georgina Rodríguez, die sowohl argentinische als auch spanische Wurzeln hat, beschreibt Ronaldo häufig als die Liebe ihres Lebens. Die Hochzeit ist also der nächste logische Schritt in ihrer Beziehung.

Ob privat oder beruflich, Cristiano Ronaldo setzt weiterhin beeindruckende Meilensteine. Neben seiner Liebe zu Rodríguez spielt der Star-Stürmer eine Schlüsselrolle in Saudi-Arabiens wachsendem Fußballmarkt. Mit 40 Jahren zeigt er, dass er noch lange nicht aufhören will – weder auf dem Spielfeld noch im Leben.

