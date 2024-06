Cristiano Ronaldo: Kurz nach Türkei-Spiel wird es sichtbar

Superstar Cristiano Ronaldo mit Portugal gegen die Türkei – die Voraussetzungen für absolute Top-Quoten beim 18-Uhr-Spiel waren für das ZDF am Samstag (22. Juni) hervorragend. Und das EM-Spiel halt, was es versprach – zumindest was die TV-Quoten betrifft.

Türkei gegen Portugal mit Cristiano Ronaldo wollten am frühen Samstagabend Millionen Menschen sehen. Beinahe hätte es sogar mehr Zuschauer im ZDF gesehen als das Prime-Time-Spiel der EM 2024 um 21 Uhr.

Cristiano Ronaldo besorgt ZDF absolute Top-Quoten

Im Durchschnitt schalteten bei Türkei – Portugal rund 8,34 Millionen Menschen ein. Damit erreichte die EM-Partie einen Marktanteil von 48,1 Prozent. Bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war der Marktanteil mit 57,5 Prozent (2,14 Millionen Zuschauer) sogar noch einmal höher.

In Sachen Marktanteil schlugen Cristiano Ronaldo & Co. damit sogar den Auftritt der Belgier gegen Rumänien um 21 Uhr. Das Prime-Time-Spiel sahen mit 9,32 Millionen Zuschauer in der Summe allerdings noch einmal mehr Menschen. Der Marktanteil lag allerdings „nur“ bei 39,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Quote mit 51,7 Prozent aber ähnlich hoch wie bei Türkei – Portugal.

Insgesamt war der Tag für das ZDF dank der Europameisterschaft 2024 ein voller Erfolg. Der Tages-Marktanteil lag bei starken 25 Prozent. ARD mit 9 Prozent und RTL mit 7,9 Prozent landeten deutlich dahinter. Die EM lässt die Quoten mächtig nach oben schießen.

RTL sahnt mit Georgien gegen Tschechien ab

Die frühe EM-Partie am Samstag wurde bei RTL übertragen. 3,24 Millionen Menschen sahen die erste Halbzeit, 4,15 Millionen Menschen die zweite Halbzeit von Georgien gegen Tschechien. Damit sahnte RTL immer noch einen Marktanteil von über 34 Prozent ein.