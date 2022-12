Cristiano Ronaldo weint hemmungslos – über eine Sache sind sich jetzt alle Fans einig

Herzzerreissende Szenen in Doha: Nach dem Ausscheiden bei der WM 2022 weint Cristiano Ronaldo hemmungslos. Im Viertelfinale war Schluss – 0:1 gegen Marokko. Ein besonders bitterer Moment für den Superstar.

Alle Fans sind sich einig: Diese Tränen sind nicht nur die Trauer über das WM-Aus. Es wird davon ausgegangen, dass Cristiano Ronaldo nun seine Nationalelf-Karriere beenden wird.

Cristiano Ronaldo in Tränen – letzter Auftritt auf großer Bühne?

Die Hoffnungen waren da. Auch wenn Portugal beileibe nicht zu den Top-Favoriten auf den WM-Titel galt, träumten Ronaldo und Co vom großen Triumph. Er hätte einer Ausnahmekarriere die Krone aufgesetzt. Hätte.

Nach einem furiosen 6:1 gegen die Schweiz im Achtelfinale sorgte das Viertelfinal-Aus für einen Schock. Besonders hart traf es CR7. Das letzte Spiel eines schweren Jahres für den Megastar, es kam zu früh. War es auch das letzte Spiel für Portugal?

Portugal-Rücktritt erwartet

Ja, sind sich fast alle Fans und Experten einig. Die bitteren Tränen in den Katakomben des Al-Thumama Stadium waren ein Indiz für das, was viele schon vorher vermuteten: Nach der WM 2022 wird Cristiano Ronaldo seinen Rücktritt aus der Selecao verkünden.

Beim nächsten großen Turnier – der EM 2024 in Deutschland – wäre Ronaldo 39 Jahre alt. Nach allem, was vor und während der Weltmeisterschaft in Katar passierte, ist kaum vorzustellen, dass er dort noch einmal antritt.

Seine Rückkehr zu Manchester United wurde zu einer Enttäuschung, die mit einem Skandal-Interview und der anschließenden Vertragsauflösung frühzeitig endete. Als vereinsloser Spieler ereilte ihn bei der WM das gleiche Schicksal wie bei ManUnited: Der Trainer verbannte ihn auf die Bank. Wie schon gegen die Schweiz wurde die Legende auch gegen Marokko erst im zweiten Durchgang eingewechselt.

Der Stern scheint unweigerlich zu sinken. Ein Wechsel zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien steht bevor. Einmal noch die dicke Kohle abgreifen. So könnte Marokko – Portugal sogar insgesamt der letzte Auftritt von Cristiano Ronaldo auf der großen Fußballbühne gewesen sein.

Und über noch etwas sind sich alle Fans einig. Egal, ob man ihn mag oder nicht: Er ist einer der größten Fußballer aller Zeiten.