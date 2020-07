Cristiano Ronaldo: Dieses Video seines Sohnes hätte besser nie im Netz landen dürfen

Aufregung um Cristiano Ronaldo und seinen Sohn Cristiano Jr. Ein Instagram-Video, in dem Ronaldos Sprössling zu sehen war, wäre wohl besser in privater Hand gewesen. Denn nach der Veröffentlichung des Videos schaltet sich nun sogar die Polizei ein.

Cristiano Ronaldo und seine Familie befinden sich in Erklärungsnot.

Christiano Ronaldo: Polizei ermittelt wegen Instagram-Video

Was war passiert? Während Cristiano Ronaldo aktuell mit seiner Mannschaft Juventus Turin auf die Meisterschaft in der Serie A zusteuert, urlaubt die Familie des portugiesischen Superstars in der sonnigen Heimat und lässt es sich in der Sonne gut gehen.

Ein Video von den Aktivitäten vor der Küste Portugals stellte Ronaldos Schwester Elma am vergangenen Wochenende auf der Plattform Instagram zur Schau. Dort unter anderem zu sehen: der Sohn des 35-Jährigen Fußballstars, wie er alleine einen Jet-Ski fährt.

Das ist Cristiano Ronaldo:

Geboren am 5. Februar 1985

Ausgebildet bei Sporting Lissabon

In England ging sein Stern bei Manchester United auf

Wechselte für 94 Millionen Euro 2009 zu Real Madrid (damals teuerster Transfer aller Zeiten)

Größte Erfolge: 5x Weltfußballer, 5x Champions League, Europameister, Meister in England, Spanien und Italien

Das Problem: Dies hätte nur in Begleitung eines Erwachsenen geschehen dürfen. Daher hat nun die Polizei Ermittlungen gegen die Ronaldos aufgenommen. Darüber berichtete zunächst die „Sun“. Mittlerweile bestätigte der Chef Guerreiro Cardoso der portugiesischen Wasserpolizei den Vorgang. Es werde nun genau geprüft, ob eine Strafe ausgesprochen werde, sagte er der Zeitung „Expresso“.

Bei einer etwaigen Strafe, die für dieses Vergehen in Portugal bis zu 3000 Euro betragen kann, müsste Ronaldo als Vater aufkommen. Nachdem das Video unter anderem von Ronaldo selbst geteilt worden war, löschte seine Schwester die Aufnahmen wieder. Doch wie immer in der heutigen Zeiten gilt: Das Internet vergisst nichts.

Ronaldo kämpft um Titel

Während seine Familie nun also die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen hat, verweilt Ronaldo selbst in Italien. Die italienische Serie A befindet sich immer noch im Spielbetrieb. CR7 und Juventus müssen noch fünf Spiele absolvieren – aktuell liegt man mit sieben Punkten Vorsprung auf Platz eins.

Danach ist aber keineswegs Urlaub angesagt für die Kicker. Juve tritt im August auch noch in der Champions League an. Am 7. August trifft man im Achtelfinalrückspiel auf Olympique Lyon. Turin muss dann einen 0:1-Rückstand aufholen, wenn man weiter vom „Henkelpott“ träumen will. (mh)