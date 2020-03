Cristiano Ronaldo trifft Coronavirus-Schock! Jetzt ist klar: Der Juve-Superstar muss…

Das Coronavirus hält die Sportwelt in Atem. davon betroffen ist nun auch Cristiano Ronaldo und Juventus Turin..

Nachdem Juve-Profi Daniele Rugani positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist die nächste Eskalationsstufe in der Serie A erreicht. Nun hat Cristiano Ronaldo Italien den Rücken gekehrt.

Cristiano Ronaldo bleibt auf Madeira – keine Rückkehr ins Teamtraining

CR7 war am Montag nach Madeira geflogen und wird dort vorerst bleiben. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Gerogina Rodriguez und seinen vier Kindern will er auf der portugiesischen Insel bleiben, bis die Coronavirus-Epidemie vorbei ist.

Cristiano Ronaldo ist nach Madeira geflogen und bleibt dort vorerst (Archivbild). Foto: imago images / Imaginechina

Eigentlich hätte Ronaldo am Freitag ins Mannschaftstraining zurückkehren sollen – sein Antrag auf einen verlängerten Urlaub aus familiären Gründen wurde von Juventus Turin aber gewährt. Ronaldos Mutter hatte vor einer Woche einen Schlaganfall erlitten.

Inter Mailand stellt Spielbetrieb ein

Währenddessen hatte Inter Mailand, jüngster Gegner von Juventus Turin, eine weitreichende Entscheidung getroffen. Nach Bekannwerden der Corona-Erkrankung von Rugani teilten die Nord-Italiener mit, den Spielbetrieb komplett einzustellen.

Die Serie A denkt nun über einen vorzeitigen Abbruch der Saison nach – sogar Blitz-Playoffs der vier bestplatzierten Teams zur Ermittlung eines Meisters sollen eine Option sein, die Spielzeit möglichst schnell zu beenden.

Auch Real Madrid in Quarantäne

Derweil hat das Cotronavirus auch Ronaldos Ex-Klub Real Madrid erwischt. Durch die Erkrankung eines Real-Basketballers muss auch die Fußballmannschaft in Quarantäne.

Die spanische Liga reagierte sofort und setzte den kompletten Spielbetrieb vorerst für die nächsten beiden Spieltage aus.

Bundesliga vor Pause? Klare Ansage von Michael Zorc

Mehrere nationale Ligen haben in der Zwischenzeit bereits den Spielbetrieb eingestellt. Die Bundesliga gehört noch nicht dazu. Michael Zorc macht sich für eine vorübergehende Bundesliga-Pause nach dem Beispiel Spaniens und Italiens stark. „Warum sollten wir es nicht genauso machen können?“

Serie A vom Coronavirus lahmgelegt

Das Nachholspiel zwischen Sassuolo und Brescia (3:0) am Montag sowie der 4:3-Erfolg von Atalanta Bergamo bei Valencia am Dienstag in der Champions League werden wohl vorerst die letzten Auftritte italienischer Profiteams gewesen sein. Der AS Rom durfte bereits nicht mehr für sein Europa-League-Match in Sevilla landen, hat inzwischen wie einige andere Teams das Training gänzlich eingestellt. Die italienische Profiliga wird vom Coronavirus lahmgelegt – mindestens bis zum 26. März.

DFL will Bundesliga nun doch unterbrechen

Nachdem nun auch die französische Ligue 1 den Spielbetrieb einstellt und sich nach Michael Zorc weitere Bundesliga-Funktionäre für dafür ausgesprochen haben, will die DFL nun doch die Bundesliga unterbrechen. Schon der anstehende Spieltag würde dann nicht mehr stattfinden, sondern auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Hier alle Infos >>