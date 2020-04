Mesut Özil: Großer Wirbel um Arsenal-Star! Verweigert der Ex-Nationalspieler einen Gehaltsverzicht?

Mesut Özil will in der Corona-Krise offenbar keine Gehaltseinbußen hinnehmen.

Gewaltiger Wirbel um Mesut Özil!

Offenbar weigert sich Mesut Özil, seinen Teamkollegen beim FC Arsenal zu folgen und in der Corona-Krise auf einen Teil seines Gehalts zu verzichten. Das berichtet die „Daily Mail“.

Mesut Özil: Nein zum Gehaltsverzicht?

Spieler und Verantwortliche bei den „Gunners“ hatten sich kürzlich darauf geeinigt, in den kommenden zwölf Monaten auf 12,5 Prozent ihres Gehalts zu verzichten. Dadurch solle sichergestellt werden, dass die vielen hundert weiteren Mitarbeiter des Vereins ihre Jobs behalten können.

Doch ausgerechnet der Topverdiener will nicht mitmachen. Mit 21 Millionen Euro pro Jahr kassiert Mesut Özil bei Arsenal so viel Geld wie kein anderer Spieler. Zur Einordnung: Das zweithöchste Gehalt bei Arsenal verdient Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang (ca. 12 Millionen Euro).

Heftige Kritik

Dass Özil sich querstellt, löst in England gewaltige Kritik aus. Im TV-Sender Sky ließen die früheren Premier-League-Stars Gary Neville (Manchester United) und Jamie Carragher (FC Liverpool) kein gutes Haar am früheren DFB-Nationalspieler.

„Speziell Özil muss als Spitzenverdiener doch ein Vorbild sein“, sagte Carragher: „Ich könnte es ja noch verstehen, wenn ein junger Spieler nicht auf sein Gehalt verzichten will, weil er noch nicht viel verdient und noch keine Rücklagen bilden konnte. Aber was Özil da macht, ist ein großes Eigentor.“

Neville wurde ebenfalls deutlich: „Dafür gibt es keine Entschuldigung. Als Mannschaft muss man sich einig sein und zusammenhalten – auf und neben dem Platz.“ Die United-Legende weiter: „Aber das zeigt das große Problem im englischen Fußball. Der Fußball frisst sich gerade selbst auf. Die Spieler vertrauen den Vereinen nicht mehr.“

Gehaltsverzicht - ein großes Thema in England

Was Neville damit meint: Özils Berater Erkut Sögüt hatte schon vor Wochen mitgeteilt, dass ein Gehaltsverzicht für ihn erstmal nicht in Frage käme. Sögüt verwies darauf, dass erst in einigen Monaten absehbar wäre, ob die Corona-Krise einen großen Verein wie den FC Arsenal tatsächlich in nennenswerte finanzielle Schwierigkeiten bringen würde.

Das Thema Gehaltsverzicht schlug im Mutterland des Fußballs in den vergangenen Wochen hohe Wellen. Während die Spieler in der Bundesliga einem Verzicht schon früh zu Beginn der Corona-Krise offenbar ohne großes Murren zugestimmt hatten, brauchte es in der Premier League einen zähen Poker. (dhe)