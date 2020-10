Coronavirus: Serie-A-Team fast komplett positiv getestet +++ Liga droht Pause, Bundesliga erneute Geisterkulisse

Das Coronavirus hält auch die Sport-Welt in Atem. Immer mehr Spieler von Profivereinen sind mit dem Coronavirus infiziert, die Klubs müssen sich wohl oder übel langsam wieder mit dem ungeliebten Thema Geisterspielen beschäftigen. Besonders die Reisen der Profis zu den Länderspielen in den vergangenen Tagen sorgten bereits für Diskussionen. Viele Nationalmannschaften – darunter auch Deutschland – traten in Corona-Riskiogebieten an.

Alle Neuigkeiten zum Coronavirus in der Sportwelt findest du hier in News-Blog.

Montag, 12. Oktober

9.55 Uhr: Serie-A-Team fast komplett infiziert – pausiert jetzt die ganze Liga?

Die italienische Serie A ist von den Corona-Auswirkungen besonders betroffen. Bereits vergangene Woche kam es zu kuriosen Bildern, als der SSC Neapel nicht zum Spiel gegen Juventus Turin reiste (Hier alle Infos dazu >>>). Nun hat es auch den FC Genua besonders hart getroffen. Bei der neusten Testreihe wurden 14 von 17 Spielern positiv auf das Virus getestet!

Während die oben bereits angesprochene Partei zwischen Juventus und Neapel eigentlich stattfinden sollte, wurden die anstehenden Spiele Genuas nun erstmal vertagt. Fast die komplette Mannschaft des Tabellen-11. befindet sich in Quarantäne. Weil bei vielen anderen Vereinen positive Tests vorliegen, steht nun sogar die Pausierung der ganzen Liga im Raum.

Unter anderem ist auch der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund Koray Günter, derzeit Spieler von Hellas Verona, betroffen. Über die sozialen Netzwerke verkündete er diese Nachricht, schrieb aber auch, dass es ihm soweit gut gehe und er keine Symptome zeige. Er sei sich sicher, schon sehr bald wieder zurück zu sein.

Auch Koray Günter - ehemaliger Spieler des BVB - wurde positiv getestet. Foto: imago images/Christian Schroedter

6.46 Uhr: DFB-Elf am Dienstag wohl vor nur Mini-Kulisse

Noch am Samstag trat die deutsche Nationalmannschaft in Kiew vor knapp 17.500 Zuschauern gegen die Ukraine an. Die Zuschauerkulisse beim knappen 2:1-Sieg dürfte auf absehbare Zeit jedoch eine Ausnahme bleiben. Schon am Dienstag gegen die Schweiz werden im Kölner Stadion wohl nur noch 300 Fans dabei sein dürfen – so war es auch schon vor knapp einer Woche beim Test gegen die Türkei.

>>> Alle Corona-Neuigkeiten hier im News-Blog <<<

Auch wenn Jogi Löw später sagte, dass „im Umfeld des Stadions entsprechende Maßnahmen getroffen“ wurden und er sich „nicht besonders in Gefahr gefühlt“ habe, ist auch er sich den Umständen bewusst. Ursprünglich wollte der DFB für die Partie gegen die Eidgenossen 9.200 Freikarten verteilen. Eine endgültige Entscheidung soll am Montag fallen.

Sonntag, 11. Oktober

17.24 Uhr: Bundesliga droht Rückkehr zu Geisterspielen

Die Bundesliga pausiert an diesem Wochenende zwar wegen der Länderspiele in der Nations League, doch die Diskussionen um die Zulassung von Zuschauern am kommenden Spieltag wirft bereits ihre Schatten voraus. Die steigenden Infektionszahlen zerbricht auch den Vereinen die Köpfe. Eine Rückkehr zu völligen Geisterspielen scheint derzeit am wahrscheinlichsten.

An diesen Anblick wird man sich wohl wieder gewöhnen müssen. Foto: imago images/Jan Huebner

In mehreren Bundesliga-Städten wie Köln, Stuttgart, Berlin oder Bremen wurde am Wochenende ein Inzidenz-Wert von über 50 gemeldet. Doch damit kommt für viele Vereine auch wieder Angst vor fehlenden Einnahmen auf. Doch nicht nur das. Verantwortliche wie Karl-Heinz Rummenigge, Vorstands-Vorsitzender beim FC Bayern München, sorgt sich auch um die Zukunft des Fußballs.

„Die Zukunft des Fußballs steht wirklich auf tönernen Füßen. Ich weiß nicht, wie lange der Fußball das aushält. Es ist alles sehr traurig“, erklärte er gegenüber der „Bild am Sonntag“. „Ich mache mir größte Sorgen um die Fußball-Kultur. Wenn wir nicht bald wieder Fans in den Stadien haben, dann befürchte ich, wird der Fußball großen Schaden erleiden“, so Rummenigge weiter.