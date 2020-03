Das Coronavirus zwingt die Bundesliga und den Fußball in ganz Europa in die Knie. Und dann kommt auch noch UEFA-Boss Aleksander Ceferin mit einer kuriosen Forderung.

Coronavirus: Uefa lässt gewaltige Bombe platzen! BVB, Bayern und Co. in Schockstarre

Das Coronavirus bringt viele Fußballvereine in Europa in finanzielle Schwierigkeiten. Millionen-Ausfälle sind garantiert – und jetzt kommt die Uefa um die Ecke und sorgt mit einer Forderung für entgeisterte Gesichter.

Der europäische Fußballverband Uefa stellt für die Verschiebung der Europameisterschaft wegen des Coronavirus eine irre Bedingung an die Verbände Den nationalen Ligen droht dadurch eine wirtschaftliche Katastrophe.

Coronavirus: Uefa mit krasser Forderung

Durch die Verschiebung der EM 2020 wegen des Coronavirus kommen auf die Uefa immense Kosten zu. In dem Fall erwägt der Verband, von den nationalen Ligen eine Kompensation zu verlangen. Das berichtet das Portal „The Athletic“.

Coronavirus: Die Europameisterschaft soll im Sommer 2021 stattfinden. Foto: imago images/Sven Simon

Konkret geht es um eine Gesamtsumme von 300 Millionen Euro! Wie genau die Kompensations-Zahlungen im Fall einer Verschiebung der EM aufgeteilt werden sollten, ist unklar. Kleinere Klubs bangen durch ausbleibende Zuschauer-, Sponsoring- und TV-Einnahmen bereits jetzt um ihre Existenz. Die Forderung der Uefa wäre eine schwere zusätzliche Belastung.

Der Verband traf sich am Dienstag zu einer Notfalltagung – per Video-Konferenz wurde mit den 55 National-Verbänden gesprochen. Dort wurde auch die Verschiebung der EM auf Sommer 2021 beschlossen (>> hier alle Infos).

Vorrang haben während der Coronavirus-Krise nämlich die nationalen Ligen. Diese sollen möglichst schnell zu Ende gespielt werden, um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer an den europäischen Wettbewerben der kommenden Saison zu bestimmen.

Erste Entscheidungen der DFL bezüglich dem Vorgehen in der Bundesliga wurden bereits am Montag getroffen >>

Wie geht's in der Bundesliga weiter?

In der Woche ab dem 30. März will die DFL entscheiden, wie es nun konkret weitergeht. Nach aktuellem Stand soll es am 3. April weitergehen. Dass in zwei Wochen schon wieder der Ball rollt, wirkt derzeit allerdings unrealistisch. (the)