Coronavirus in der Bundesliga: Die DFL berät nun doch über eine sofortige Unterbrechung der Saison.

Coronavirus: Bundesliga-Beben! DFL will Saison-Unterbrechung noch heute verkünden

Das Coronavirus hat den Fußball erreicht

Bundesliga, Champions League und Europa League vor Geisterkulissen

Werden jetzt ALLE Wettbewerbe abgesagt?

Alle Infos dazu hier im Newsblog

Jetzt trifft das Coronavirus auch den Fußball mit voller Härte. Nicht nur in die Bundesliga, sondern auch Champions League und Europa League sind betroffen. Einige Spiele wurden bereits ohne Fans ausgetragen, wie etwa das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem BVB und Paris.

Das Revier-Derby zwischen BVB und Schalke ist zum Geisterspiel erklärt worden und auch in allen anderen Stadien sind Zuschauer verboten.

Um die weitere Ausbreitung einzudämmen, wird wegen des Coronavirus in der Bundesliga hinter verschlossenen Toren gespielt.

Der enge Terminkalender in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League lässt vorerst keine Verlegungen zu – aber sogar die EM 2020 ist inzwischen in Gefahr. Nun sind auch die ersten Corona-Erkrankungen im deutschen Profi-Fußball bekannt geworden.

Coronavirusim in Bundesliga, Champions League und Europa League : Alle Infos im Newsblog

Wie geht es weiter mit dem Coronavirus im Fußball? Alle Infos und aktuellen Entwicklungen aus der Bundesliga und dem Europapokal erfährst du bei uns im Newsblog.

9.43 Uhr: Auch Frankreich beendet Spielbetrieb

Auch die franzsösische Liga hat nun den Spielbetrieb in allen Ligen vorläufig beendet. Bis auf weiteres wird keine Partie mehr ausgetragen, verkündete der Verband FFF.

9.01 Uhr: DFL berät über sofortige Bundesliga-Unterbrechung

Erst die Serie A, dann LaLiga, auch in der Premier League steht eine Saison-Unterbrechung unmittelbar bevor. Nun hält auch die DFL dem internationen Druck nicht mehr stand. Der Liga-Verband berät noch heute über eine sofortige Unterbrechung der Bundesliga. Schon der für heute Abend geplante Spieltags-Auftakt mit Düsseldorf gegen Paderborn soll abgesagt werden. Das berichtet die „Rheinische Post“ unter Berufung auf Vereinskreise.

Nicht nur die drastischen Entscheidungen der Verbände der anderen europäischen Top-Ligen, auch die Forderungen von BVB-Sportdirektor Michael Zorc und Bayer-Trainer Peter Bosz haben offenbar Wirkung gezeigt und die DFL nach dem Festhalten an der Geisterspieltags-Entscheidung nun doch zu einer Absage bewegt. Eine Entscheidung wird für Freitagnachmittag erwartet.

Freitag, 8.36 Uhr: Özil und Arsenal von Coronavirus erwischt

In der Premier League schienen die Corona-Auswirkungen lange Zeit deutlich glimpflicher auszufallen als auf dem europäischen Festland. Nun hat der Virus aber auch die Insel im Würgegriff. Beim FC Arsenal wurde der erste Coronavirus-Fall gemeldet, auch Chelsea hat es erwischt. Hier alle Infos >>

21.54 Uhr: Corona-Alarm beim VfB Stuttgart

Corona-Aufregung in der 2. Bundesliga. Nachdem bereits zwei Spieler bei Hannover 96 positiv getestet wurden, herrscht nun auch beim VfB Stuttgart Alarmstimmung. Denn ein Mitarbeiter des Stadionbetreibers hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

„Nach der Meldung durch den Mitarbeiter selbst wurde sein direktes berufliches Umfeld umgehend in häusliche Quarantäne geschickt, die zuständige Behörde informiert und alle Maßnahmen sowie Empfehlungen des Robert Koch-Instituts umgesetzt“, sagte VfB-Vorstandsmitglied Stefan Heim. Kontakt zur Mannschaft soll der Betroffene allerdings nicht gehabt haben.

+++ Coronavirus in NRW: Drei Tote in NRW ++ Infiziertenzahlen explodieren ++ Stadt Duisburg geht drastischen Schritt +++

20.58 Uhr: Fußball-Verbände in Deutschland stoppen Spielbetrieb

Während Eintracht Frankfurt soeben in der Europa League gegen den FC Basel sang und klanglos unterging (Hier alle Infos >>>) hat der hessische Fußballverband eine konsequente Entscheidung getroffen. So wird der Spielbetrieb von der Hessenliga bis in die untersten Klassen des Amateurfußballs bis zum 10. April wegen des Coronavirus eingestellt.

Auch der Bremer Fußballverband hat die Saison unterbrochen, allerdings vorerst nur bis zum 30. März. Folgen jetzt weitere Verbände?

20.44 Uhr: Zorc fordert Bundesliga-Pause

Mittlerweile werden die Stimmen lauter, die eine Pause der Bundesliga fordern - auch aus internen Reihen. So regt BVB-Sportdirektor Michael Zorc an, die Bundesliga auszusetzen.

„Es gibt ja keine Blaupause, wie man mit so einer Lage umgeht. Das ist für alle und jeden neu, und die Situation hat eine unglaubliche Dynamik“, sagte Zorc in der "Süddeutschen Zeitung". Die aktive Fanszene des BVB hat dazu eine ganz klare Meinung. Alles dazu liest du hier >>>

19.17 Uhr: MLS stellt Spielbetrieb ein

Die nächste Liga fällt dem Coronavirus zum Opfer. So finden vorerst keine Spiele mehr in der amerikanischen Fußballliga MLS statt. „Ab sofort“ und für 30 Tage werde der Spielbetrieb ruhen, teilte die MLS am Donnerstag mit.

18.01 Uhr: Wilde Corona-Gerüchte vor Europa-League-Duell in Frankfurt

In etwa einer Stunde steigt in Frankfurt das Geisterspiel der Eintracht gegen Basel. Vor dem Spiel kursieren wilde Corona-Gerüchte bei den Fans. Hier alle Infos >>>

17.31 Uhr: EM 2020 droht Verlegung!

Die Ereignisse überschlagen sich. Am Nachmittag hat die Uefa bekanntgeben, am Dienstag mitzuteilen, wie mit den anstehenden Fußball-Wettbewerben weitergehen soll. Nun ist durchgesickert, dass der Verband mitteilen will, dass die EM 2020 um ein Jahr verlegt wird. Das berichtet die französische Zeitung "L‘Equipe."

17.07 Uhr: Hannover 96 in Quarantäne - auch Eintracht Braunschweig betroffen

Jetzt zieht das Coronavirus weitere Kreise im deutschen Fußballprofi. Bei Hannover 96 hat sich der zweite Profi infiziert. Der steht indirekt in Verbindung mit Eintracht Braunschweig. Alle Infos dazu hier >>>

15.33 Uhr: Krisensitzung bei der Uefa - EM in Gefahr?

Die Uefa hat für nächsten Dienstag eine Krisensitzung einberufen, um das weitere Vorgehen zum Umgang mit dem Coronavirus zu beraten. Per Videokonferenz wollen die Vertreter aller 55 Mitgliedsverbände auch über die Fußball-EM sprechen. Auch „alle nationalen und europäischen Wettbewerbe“ sollen thematisiert werden, so die Uefa in einer Mitteilung am Donnerstag.

Der spanische Verbandsboss Luis Rubiales hat bestätigte, dass es Überlegungen gebe alle Wettbewerbe zu stoppen. In der Europa League sind bereits zwei für Donnerstag angesetzte Spiele abgesagt worden. Erste Mannschaften sind bereits unter Quarantäne. dazu zählen Juventus Turin und Real Madrid.

Auch der DFB berät über ein mögliches Aus der Bundesliga. Mehr dazu liest du hier >>>

15.01 Uhr: Aus für die Champions League?

Nach Angaben der spanischen Zeitung "Marca" hat die Uefa eine drastische Entscheidung getroffen. So sollen alle Europapokal-Wettbewerbe gestoppt werden. Das betreffe sowohl die Champions League als auch die Europa League. Eine offizielle Erklärung der Uefa steht allerdings noch aus.

10.01 Uhr: Sky im Free-TV!

Pay-TV-Anbieter Sky reagiert auf die Corona-Krise und hat verkündet, Partien der nächsten beiden Spieltage in 1. und 2. Bundesliga live im Free-TV zu übertragen. Welche Spiele du wie frei empfangbar genießen kannst, erfährst du hier >>>

Donnerstag, 8.45 Uhr: NBA unterbrochen!

Die Saison in der NBA ist unterbrochen worden, nachdem Spieler Rudy Gobert von den Utah Jazz positiv auf den Coronavirus getestet wurde. Nach der Infizierung von Daniele Rugani ist Juventus Turin unter Quarantäne, Inter Mailand hat bereits beschlossen, den Spielbetrieb in allen Wettbewerben einzustellen. Es scheint eine Frage der Zeit, bis auch die Bundesliga-Saison unter- oder gar abgebrochen werden muss.

15.47 Uhr: Düstere Prognose von Aue-Präsident

„Ich gehe davon aus, dass die Saison nicht zu Ende gespielt werden kann“, prophezeit Helge Leonhardt, Präsident von Erzgebirge Aue. „Sobald eine Person, die regelmäßigen Kontakt mit einer Mannschaft hat, erkrankt, muss das gesamte Team für zwei Wochen unter Quarantäne“, sagt Leonhardt der Deutschen Presse-Agentur. Es sei sehr wahrscheinlich, dass sich Spieler anstecken: „Und dann brechen der ganze Spielplan und der gesamte Spielbetrieb zusammen.“

14.22 Uhr: Erster Fußball-Profi in Deutschland infiziert

Auch wenn Hübers keine Mit- oder Gegenspieler angesteckt haben dürfte, stellt sich nun einmal mehr die Frage: Was passiert, wenn sich herausstellt, dass ein infizierter Profi in der Bundesliga gespielt hat. Nicht nur sein Team, auch die kompletten gegnerischen Mannschaften der vergangenen 14 Tage müssten in Quarantäne – der enge Terminkalender der Bundesliga würde womöglich kollabieren.

Timo Hübers ist der erste deutsche Fußball-Profi mit Corona-Erkrankung. Foto: imago images/Zink

13.49 Uhr: „Timo hat sich absolut vorbildlich verhalten“, so 96-Sportchef Gerhard Zuber. „Er selbst zeigt bis jetzt keinerlei Symptome. Als er davor erfuhr, dass eine Person, die mit ihm auf der Veranstaltung gewesen war, positiv getestet wurde, meldete er sich direkt beim Arzt und begab sich provisorisch in häusliche Quarantäne.“

Das ist das Coronavirus Das ist das Coronavirus

13.21 Uhr: Nun ist es passiert: Der erste Fußball-Profi in Deutschland ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Timo Hübers von Hannover 96 hat sich auf einer Veranstaltung infiziert. Am vergangenen Spieltag hatte Hübers noch im Duell beim 1. FC Nürnberg gespielt und getroffen. Er befindet sich in Quarantäne, hatte sich jedoch erst nach der Partie infiziert und seither wohl keinen Kontakt zur Mannschaft gehabt.

Infektionen, Auswirkungen, Todesfälle – Alles zum Coronavirus in NRW hier >>

11.14 Uhr: Zur Trauer aller Fußballfans im Ruhrgebiet ist auch das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke von der Geisterspielregelung betroffen. Wie man seinen Ticketpreis erstattet bekommt, welche Millionen-Ausfälle der BVB verkraften muss und ob das Spiel eventuell gar im Free-TV übertragen wird, erfährst du hier im Derby-Liveblog >>

------------------------------------

10.44 Uhr: Nach der Bundesliga hat es auch die Nationalmannschaft erwischt. Das DFB-Testspiel gegen Italien in Nürnberg am 31. März wird ebenfalls unter Zuschauer-Ausschluss ausgetragen. Das gab der DFB am Dienstag offiziell bekannt.

Mittwoch, 11. März, 9.27 Uhr: Ein Geisterspieltag steht an! Nicht nur am Mittwoch, wenn Mönchengladbach gegen Köln im Rheinderby spielt, wird das Stadion leer sein. Auch an allen anderen Orten wird wegen des Coronavirus in der Bundesliga ohne Zuschauer gespielt. Nun hat auch Berlin ein Einsehen – das Samstags-Topspiel zwischen Union Berlin und Bayern München wird wider vorherigen Ankündigungen ebenfalls vor leeren Rängen ausgetragen. (dso, ak mit dpa)

