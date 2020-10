Corona-Rückschlag für DFB: Länderspiel auf der Kippe?

Schock beim DFB kurz vor der nächsten Länderspielpause. Wie jetzt bekannt wurde, gibt es bei einem der deutschen Gegner mehrere positive Corona-Fälle.

Vor der DFB-Auswahl steht eine eng getaktete Woche mit voraussichtlich drei Länderspielen. Befürchtungen um eine mögliche Problemreise scheinen sich nun zu bestätigen.

DFB: Ukraine vermeldet positive Corona-Tests

Drei Länderspiele will die deutsche Nationalmannschaft in den kommenden neun Tagen absolvieren. Am Mittwoch steht zunächst ein Testspiel gegen die Türkei an. Anschließend steigen der dritte und vierte Spieltag der Nations League. Samstags soll es gegen die Ukraine gehen, ehe Deutschland in der kommenden Woche gegen die Schweiz antritt.

Mit Blick auf die Partie gegen die Ukraine erreichte den DFB am Montag aber eine Nachricht, die für Unruhe sorgt. Wie der ukrainische Verband am Montag mitteilte, seien zwei Nationalspieler positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Unter anderem Pjatow ist mit dem Coronavirus infiziert. Foto: imago images/Vitalii Kliuiev

Bei den Spielern handele es sich um Torwart Andrej Pjatow sowie Taras Stepanenko von Schachtar Donezk. Neben den beiden Betroffenen seien auch vier weitere Spieler in Quarantäne geschickt worden, die mit den beiden in Kontakt standen.

Bei der ersten Partie der Ukrainer am Mittwoch gegen Frankreich werden alle nicht zur Verfügung stehen. Gegen Deutschland könnten die vier vorsichtshalber isolierten Akteure immerhin wieder auflaufen, sollten weitere Tests negativ ausfallen.

Die Reise in die Ukraine wurde im Vorfeld ohnehin viel diskutiert, da die Ukraine als Risikogebiet gilt. Der DFB hat für das Spiel besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen. So wird die gesamte Reise lediglich 36 Stunden dauern. „Wir werden uns vor Ort weiter im geschützten Kreis bewegen“, erklärte Teammanager Oliver Bierhoff unlängst.

Erster Sieg in der Nations League?

Doch auch er stellt fest: „Bei jeder Nachricht von einem positiven Fall, denkt man erst darüber nach, was das bedeutet. Man muss ja immer mehrere Aspekte beachten. Es gibt UEFA-Vorgaben, Vorgaben des jeweiligen Landes und sogar der einzelnen Regionen.“ In Gefahr wird das Länderspiel aller Voraussicht nach allerdings nicht geraten.

Gegen die Ukrainer wollen die Deutschen endlich ihren ersten Sieg in der Nations League holen. Die ersten beiden Spiele gegen Spanien und die Schweiz endeten jeweils mit 1:1. (mh)