Coronavirus: Junger Mann infiziert – Entscheidung der Behörden „macht mich fassungslos“

Große Corona-Verwirrung bei Tim Artmann. Der Social-Media-Redakteur beim Fußball-Magazin „FUMS“ hat sich nach eigenen Angaben mit dem Coronavirus infiziert.

Am Dienstag sei er positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilt Artmann bei Twitter mit. Die Reaktion von Ärzten und Behörden auf seine Coronavirus-Infektion mache ihn „sprachlos“.

Coronavirus: „Das macht mich fassungslos“

Denn trotz seiner Infektion müsse er nicht in häuslicher Quarantäne verbleiben. „Mir wurde sowohl gestern, als auch heute von unterschiedlichsten Behörden und Ärzten bestätigt, dass ich die häusliche Quarantäne ganz offiziell wieder verlassen dürfe, sobald ich 48 Stunden symptomfrei sei“, behauptet Artmann.

Weil er die ganze Zeit symptomfrei gewesen sei, könne er im Prinzip das Haus sofort wieder verlassen. Mehrfach habe er sein Unverständnis geäußert. Doch die Antwort blieb gleich. Er dürfe sich offiziell frei bewegen. „Das macht mich fassungslos. Den Sinn dahinter kann ich nicht erkennen“, schimpft der FUMS-Redakteur.

Bruder arbeitet im Supermarkt – freiwillige Quarantäne

Besonders pikant: Artmann lebt nach eigenen Angaben mit seinem Bruder zusammen unter einem Dach. Und der jobbt in einem Supermarkt. Zwar sei sein Bruder vor drei Tagen negativ getestet worden, doch wer garantiert, dass er sich nicht in der Zwischenzeit bei ihm angesteckt hat?

Für Artmann ist der Fall klar: Beide würden sich freiwillig für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Seine Botschaft: „Nehmt das Virus ernst, schützt euch und vor allem andere, meidet soziale Kontakte, bleibt zuhause und gesund!“

Das sagt das RKI

Der Fall verwirrt. Denn nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) werde eine Quarantäne dann „behördlich angeordnet, wenn ein hohes Risiko besteht, dass man sich angesteckt hat“.

In Quarantäne müsse man, „wenn man innerhalb der letzten zwei Wochen engen Kontakt zu einem Erkrankten mit einer laborbestätigten Covid-19-Diagnose hatte. Ein enger Kontakt bedeutet entweder, dass man mindestens 15 Minuten mit dem Erkrankten gesprochen hat bzw. angehustet oder angeniest worden ist, während dieser ansteckend gewesen ist.“

Sowohl Artmann und sein Bruder müssten sich der Logik zufolge zwei Wochen in Quarantäne begeben. Warum es keine Anordnung gibt, bleibt ein Rätsel. (ak)