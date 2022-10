Christoph Daum veröffentlicht schockierende Diagnose – Trainerlegende hat Krebs

Schwerer Schock für Christoph Daum. Der ehemalige Bundesligatrainer ist an Krebs erkrankt. Das verkündete der 68-Jährige am Freitag auf Instagram. Die Erkrankung sei bei einer routinemäßigen Untersuchung herausgekommen.

Christoph Daum tritt nun den Kampf gegen den Krebs an. In seiner Nachricht an die Fans zeigt er sich optimistisch und positiv. Seine Behandlung habe bereits begonnen und schlage gut an.

Christoph Daum leidet an Krebs

„Hallo liebe Fußballfans, ich möchte mich heute mit einer ganz persönlichen Nachricht an euch wenden“, beginnt der ehemalige Übungsleiter sein Statement, welches ihm sicherlich nicht leicht gefallen seien dürfte.

Er habe sich in den letzten Monaten aus der Öffentlichkeit zurückziehen müssen, da er „im Rahmen einer routinemäßigen Untersuchung eine Krebsdiagnose erhalten habe“, berichtet er. Seitdem befinde er sich in Köln bei einem Spezialisten in Behandlung.

„Ich bin ein Kämpfer“

Daum war in den 80er- und 90er-Jahren lange in der Bundesliga als Trainer tätig. 1992 gewann er mit dem VfB Stuttgart sogar die Deutsche Meisterschaft. Auch in der Türkei, Österreich, Belgien und Rumänien trainierte Teams.

„Ihr kennt mich: Ich bin ein Kämpfer und werde auch diese Herausforderung optimistisch und mit all meiner Kraft angehen“, versichert er all seinen Fans. Deshalb bittet er auch darum, sein Privatleben in dieser Phase seines Lebens zu respektieren.

Viel Beistand für Christoph Daum

In den Kommentaren erhält Daum viel Zuspruch. „Viel Kraft“, schreibt zum Beispiel sein ehemaliger Verein Bayer Leverkusen. „Gute Besserung, Coach! Du schaffst das“, kommentiert Thomas Häßler, der unter Daum in Köln spielte.

Zudem hat Daum eine Bitte an alle seine Fans und Follower: „Ich kann euch allen nur raten: Geht rechtzeitig zur Krebsvorsorge!“ Jetzt hoffen alle zunächst, dass Daum so schnell wie möglich wieder gesund wird.