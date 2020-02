Champions League: Vereine planen DIESE Revolution

Bekommt die Fußballwelt mal wieder einen neuen Wettbewerb? Laut einem Bericht gibt es Pläne für eine Revolution der Champions League.

Mehrere Vereine sollen grundlegend in die Vision eines italienischen Klubchefs zur Erweiterung des europäischen Elite-Cups eingeweiht sein.

Champions League: Revolutionspläne vorgestellt

Wie die „Bild am Sonntag“ berichtet, sollen mehrere Spitzenklubs von den Plänen erfahren haben, eine sogenannte „Champions League on Tour“ ins Leben zu rufen. Ausgearbeitet hatten diese Idee Juventus-Turin-Boss Andrea Agnelli und der US-Millardär Stephen Ross.

Andrea Agnelli, Klubboss von Juventus Turin. Foto: imago images/Gribaudi/ImagePhoto

Bei dem Wettbewerb sollen 16 europäische Top-Klubs während der Liga-Sommerpausen in den USA ein Turnier bestreiten. Das Turnier würde den bisherigen Champions Cup ersetzen, ein freiwilliger Cup an dem unter anderem auch schon der FC Bayern und Borussia Dortmund teilgenommen haben.

Kommt es zum Konkurrenzkampf mit der FIFA?

Der Weltverband befindet sich ebenfalls in den Planungen für eine Veränderung der Klub-WM. Auch diese soll dann in den Sommerpausen stattfinden und würde sich mit der Sommervariante der Champions League überschneiden. Beide Ansätze sind jedoch hochumstritten.

Lautstarke Kritik an der „Champions League on Tour“ kommt unter anderem von der Deutschen Fußball-Liga. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert: „Jede Liga und jeder Verband will sich weiterentwickeln. Das ist legitim, aber manche dieser Pläne laufen derzeit etwas aus dem Ruder. Die deutschen Spitzenclubs sind hier definitiv nicht die Treiber“, sagte er der „Bild am Sonntag“.