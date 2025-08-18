Champions-League-Entscheidung gefallen: Amazon Prime Video macht es offiziell

Auch in der neuen Saison schnappt sich Amazon Prime Video einen Happen vom Champions-League-Kuchen. Wie in den Jahren zuvor überträgt der Streaminganbieter an Dienstagen das jeweilige Top-Spiel live in voller Länge. Doch Zuschauer müssen sich auf einige Änderungen gefasst machen.

Denn das On-Air-Team von Amazon Prime muss notgedrungen etwas überarbeitet werden. Moderator Alex Schlüter schloss sich der ARD-Sportschau an, wird in der Champions League also nicht mehr zu sehen sein. Das löst eine kleine Kettenreaktion aus.

Champions League: Kommentator gefunden

Zunächst einmal braucht Amazon Prime Video also einen neuen Moderator. Den fand man bereits in Jonas Friedrich – der bisher als Kommentator am Dienstagabend im Einsatz war. Er wechselt also von hinter der Kamera ins Rampenlicht und führt künftig am Spielfeldrand durch die Sendung.

Als Konsequenz benötigte der Rechteinhaber allerdings einen neuen Kommentator. Und den hat man jetzt in Hannes Herrmann gefunden. Das bestätigte Amazon gegenüber der „dpa“. Herrmann ist ab sofort die neue Champions-League-Stimme und kommentiert gemeinsam mit Experte Benedikt Höwedes.

Daher kennst du Hannes Herrmann

Für einige ist Herrmann kein Unbekannter, kommentierte er doch schon die Amazon-Übertragung vom Tennis-Turnier aus Wimbledon. Zudem ist er auch als Fußball-Kommentator bei Sky im Einsatz. Seine Amazon-Beförderung soll daran aber nichts ändern.

Herrmann und Friedrich sind aber nicht die einzigen Veränderungen im Team. Auch die Expertenrunde bekommt prominenten Zuwachs. Der ehemalige BVB-Star Mats Hummels wird künftig ebenfalls seine Expertise in der Champions League zum Besten geben. Der Weltmeister von 2014 hatte seine Karriere in diesem Sommer beendet und hat damit jetzt Zeit für neue Tätigkeiten (hier mehr dazu lesen).