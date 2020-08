Nach langer Pause ist es am Freitag wieder soweit! Die Champions League ist zurück. Gleich zum Auftakt gibt es ein heißes Duell: Manchester City – Real Madrid. Das Parallelduell lautet: Juventus Turin – Olympique Lyon.

Real Madrid muss gegen Manchester City einen Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Juventus Turin geht ebenfalls mit einer Hypothek in das Rückspiel gegen Olympique Lyon.

Champions League | Manchester City – Real Madrid im Live-Ticker

Wer zieht ins Viertelfinale ein? Schafft Real Madrid die Aufholjagd und wer setzt sich im Duell Juventus Turin gegen Olympique Lyon durch?

Alle Informationen zu den Rückspielen der Champions League bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

--------------------------

Manchester City – Real Madrid -:- (-:-)

Tore:

--------------------------

Juventus Turin – Olympique Lyon -:- (-:-)

Tore:

--------------------------

Voraussichtliche Aufstellungen:

Manchester City: Ederson - Walker, Laporte, Garcia, Joao Cancelo - Rodrigo - D. Silva, Gündogan, De Bruyne - Bernardo Silva, Sterling

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Eder Militao, F. Mendy - Casemiro - Modric, Kroos - Asensio, Benzema, E. Hazard

--------------------------

Juventus Turin: Szczesny - Ju. Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Bentancur, Pjanic, Matuidi - Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo

Olympique Lyon: Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal - Dubois, Cornet - Bruno Guimaraes - Caqueret, Aouar - Dembelé, Depay

--------------------------

12.00 Uhr: Juventus Turin braucht also im Rückspiel einen Sieg mit mindestens 2 Toren Vorsprung.

11.32 Uhr: Das zweite Spiel des Abends wird in Turin ausgetragen. Favorit Juventus Turin verlor das Hinspiel in Lyon knapp mit 0:1. Den Treffer erzielte Lucas Toussart, der mittlerweile bei Hertha BSC unter Vertrag steht.

09.11 Uhr: Ab dem Viertelfinale findet die Champions League in einem neuen Modus statt. Dann gibt es nur noch ein Entscheidungsspiel. Ausgetragen wird das Ganze in einer Art kleinem Turiner in Lissabon.

08.33 Uhr: Bitter für Real Madrid: Abwehrboss Sergio Ramos sah kurz vor Spielende noch die Rote Karte und wird den Madrilenen im Rückspiel fehlen. Die Begegnung findet noch in Manchester im Ethiad-Stadium statt.

-------------------

--------------

08.25 Uhr: Manchester City hat das Hinspiel im Februar in Madrid mit 2:1 gewonnen. Isco brachte die Königlichen in Führung, doch dann schlugen Gabriel Jesus und Kevin De Bruyne für Manchester City zurück.

08.11 Uhr: Die Duelle am heutigen Abend heißen: Manchester City – Real Madrid und Juventus Turin – Olympique Lyon.

Freitag 07.22 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum Champions League-Abend! Hier bekommst du alle Informationen rund um die Rückspiele des Achtelfinals!