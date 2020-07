Champions League: Fans gehen nach dieser Entscheidung auf die Barrikaden – „lächerlich und widerlich“

In der Champions League sorgt eine Entscheidung für massive Fanwut.

Manchester City darf in den nächsten beiden Saisons nun doch in der Champions League spielen. Die Uefa-Sperre wurde am Montag durch den internationalen Sportgerichtshof CAS aufgehoben.

Die Uefa hatte Manchester City wegen schwerer Verstöße gegen das Financial Fairplay mit einer heftigen Strafe belegt. Zwei Jahre Ausschluss aus der Champions League, dazu 30 Millionen Euro Geldstrafe.

Champions League: CAS hebt Sperre von Manchester City auf

Es geht um die Verschleierung von Zahlungen des Scheichs Mansour, dem der Verein gehört. Zwischen 2012 und 2016 sollen unzählige Millionen Euro, die Mansour dem Verein überwies, als Einnahmen verschiedener Sponsoren aus Abu Dhabi deklariert worden sein.

Manchester City stritt das vehement ab und zog vor den CAS. Der gibt dem Premier-League-Spitzenklub recht.

CAS: „Eigenkapitalfinanzierung nicht als Sponsorenbeitrag getarnt“

„ManCity hat die Eigenkapitalfinanzierung nicht als Sponsorenbeitrag getarnt, hat jedoch nicht mit den UEFA-Behörden kooperiert. Der Ausschluss von der Teilnahme an UEFA-Klubwettbewerben wurde aufgehoben; die Geldstrafe wurde beibehalten, aber auf 10 Millionen Euro gesenkt“, teilt der Sportgerichtshof mit.

----------------------------

Aktuelle Sport-News:

Bayern München: Manuel Neuer schockiert mit Video – weiß er, was er HIER singt?

Ferrari-Katastrophe! Vettel und Leclerc fahren sich gegenseitig kaputt

Mick Schumacher: Schock bei Schumi-Sohn! DAS hätte lebensgefährlich enden können

----------------------------

Viele Fußballfans wüten angesichts dieser Entscheidung.

Einige Reaktionen: