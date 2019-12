Champions League im Live-Ticker: Irrer Krimi in ManCity-Gruppe! Schafft Leverkusen das Wunder?

Am Mittwochabend wird es ernst in der Champions League. Am abschließenden Spieltag der Gruppenphase kämpfen die Teams um ihr Achtelfinal-Ticket.

Am Dienstag hatte Borussia Dortmund bereits in einem packenden Finish den Achtelfinal-Einzug in der Champions League perfekt gemacht. Gelingt Bayer Leverkusen heute Abend ein ähnliches Kunststück?

Champions League im Live-Ticker

Wir behalten alle Champions-League-Spiele am Mittwochabend für dich im Blick.

Alle Infos zur Champions League gibt’s in unserem Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Gruppe C, 18.55 Uhr

D. Zagreb – Man. City -:- (-:-)

Tore:

---------------

S. Donezk – A. Bergamo -:- (-:-)

Tore:

---------------

Live-Tabelle

1. ManCity 11

2. Donezk 6

3. Zagreb 5

4. Bergamo 4

---------------

Gruppe D, 21 Uhr

A. Madrid – L. Moskau -:- (-:-)

Tore:

---------------

Leverkusen – Juventus -:- (-:-)

Tore:

---------------

Live-Tabelle

1. Juventus 13

2. A. Madrid 7

3. Leverkusen 6

4. L. Moskau 3

---------------

Gruppe B, 21 Uhr

FC Bayern – Tottenham -:- (-:-)

Tore:

---------------

Piräus – RS Belgrad -:- (-:-)

Tore:

---------------

Live-Tabelle

1. Bayern 15

2. Tottenham 10

3. RS Belgrad 3

4. O. Piräus 1

---------------

Gruppe A, 21 Uhr

Brügge – R. Madrid -:- (-:-)

Tore:

---------------

PSG – Galatasaray -:- (-:-)

Tore:

---------------

Live-Tabelle

1. PSG 13

2. R. Madrid 8

3. Brügge 3

4. Galatasaray 2

---------------

18.25 Uhr: In einer halben Stunde geht's endlich los. Dann rollt wieder der Ball in der Königsklasse. In Gruppe C kämpfen Zagreb, Donezk und Bergamo um den Einzug ins Achtelfinale. Manchester City kann hingegen entspannt sein, die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola steht bereits als Gruppensieger fest.

16.23 Uhr: Zieht Bayer Leverkusen heute Abend als viertes deutsches Team ins Achtelfinale der Champions League ein? Die Werkself braucht ein kleines Europa-Wunder. Zunächst muss Leverkusen sein Spiel gegen Juventus Turin gewinnen. Die Aufgabe ist zunächst kein Ding der Unmöglichkeit. Schließlich wird Juventus vermutlich eine B-Elf ins Rennen schicken, denn die Italiener stehen bereits als Gruppensieger fest. Das viel größere Problem für Bayer: Die Bos-Elf braucht Schützenhilfe von Lokomotive Moskau. Der russische Club muss bei Atletico Madrid mindestens einen Punkt holen.

12.54 Uhr: Den Anfang macht heute Abend die Gruppe C. Um 18.55 Uhr ist Manchester City zu Gast bei Dinamo Zagreb. Außerdem empfängt Schachtjor Donezk den italienischen Vertreter Atalanta Bergamo. ManCity ist bereits als Gruppensieger sicher weiter. Die anderen drei Teams prügeln sich noch um Platz 2.

8.39 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Gruppen-Finale in der Champions League. Hier versorgen wir dich mit allen Infos zu den Partien.