Kurz vor Champions-League-Start: UEFA lässt die Katze aus dem Sack

Die neue Champions-League-Saison steht kurz vor der Tür. Für Bayern München, Borussia Dortmund und Co. geht es am Dienstag (16. September) auf die Europapokal-Reise, in der viele Teams auf den ganz großen Wurf hoffen.

Während das Finale der Champions League in dieser Spielzeit in der Puskas Arena zu Budapest stattfindet, steht nun auch der Austragungsort für 2027 fest. Die Wahl fällt auf das Estadio Metropolitano, in dem sonst Atletico Madrid seine Heimspiele austrägt.

Champions League: Zusage für San Siro zurückgezogen

Ursprünglich plante die UEFA, das Finale in Mailand auszutragen. Aufgrund geplanter Renovierungsarbeiten im San Siro zog die UEFA jedoch die Zusage zurück. Das Metropolitano, bekannt als Austragungsort des Champions-League-Finales 2019 zwischen Liverpool und Tottenham, erhält nun die Austragung des Endspiels 2027.

Dass das umgebaute Bernabéu als Alternative diente, war von Beginn an unwahrscheinlich. Real Madrid hatte sich nicht beworben. Grund dafür sind die Spannungen zwischen Real-Präsident Florentino Pérez und der UEFA-Führung, insbesondere aufgrund des Super-League-Projekts, das die UEFA-Wettbewerbe direkt herausfordern würde.

Real schielt auf WM-Finale

Eine Bewerbung Reals wäre zudem widersprüchlich gewesen, zu schlecht scheinen derzeit die Beziehungen zu UEFA-Boss Aleksander Ceferin zu sein. Stattdessen konzentriert sich der Klub auf die Bewerbung für das WM-Finale 2030, was für den Verein größere Priorität besitzt.

Während das Bernabéu kein Kandidat war, bleibt das Metropolitano eine würdige Spielstätte. Real könnte das Finale dennoch als Motivationsschub nutzen, um in der heimischen Stadt einen möglichen Titel zu feiern.

