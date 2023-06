Die Champions League-Saison 2022/23 ist Geschichte und findet in Manchester City einen verdienten Sieger. Die Citizens gewinnen das Finale in Istanbul mit 1:o und krönen sich damit zu den Königen des europäischen Vereinsfußballs.

In einem spannenden Finale setzte sich die Mannschaft von Star-Coach Pep Guardiola durch. Es war ein enorm spannendes Spiel, aus dem Manchester City mit dem besseren Ende hinausgeht. Es ist der erste Champions League-Titel der Vereinsgeschichte.

Manchester City – Inter Mailand: Erster CL-Titel für Skyblues

Guardiolas Projekt findet doch noch das lang ersehnte Ende: Der Spanier gewinnt mit Manchester City das Champions League-Finale gegen Inter Mailand. Die Citizens setzten sich knapp, aber verdient durch. Das erlösende Tor gelang Mittelfeld-Star Rodrigo in der 68. Minute.

Es war ein Finale, das letztlich mehr Spannung hatte, als viele vorher erwartet hätten. City ging als großer Favorit in dieses Endspiel und kam schwer in die Partie. In der ersten Halbzeit kamen beide Mannschaften zu nicht allzu vielen Chancen. Das änderte sich in der zweiten Hälfte. Beide Teams wurden offensiver, die Strafraumszenen intensiver. Nach dem Führungstreffer von Rodrigo gaben die Italiener nochmal Vollgas und kamen zu einigen Großchancen. Doch für einen Treffer reichte es nicht.

So heißt der Sieger am Ende, knapper als gedacht, aber dennoch verdient, Manchester City. Mit diesem Triumph gelingt City das, was sie seit so vielen Jahren versuchen und wofür Pep Guardiola vor knapp sieben Jahre gekommen ist: den Henkelpott in den blauen Teil Manchesters zu holen. Der Druck, der auf diesem Projekt lag, ist nun weg.

Angeführt von Kapitän Ilkay Gündogan feiert die Mannschaft von Manchester City den ersten Champions League-Titel der Klubgeschichte. Foto: IMAGO/Shutterstock

Vier Ex-BVB-Profis dabei

Der Erfolg der Skyblues hat auch ganz viel Schwarz-Gelb. Denn mit Kapitän Ilkay Gündogan, Ausnahmestürmer Erling Haaland, Manuel Akanji und Sergio Gomez sind gleich vier Akteure dabei, die einst beim BVB spielten. Für alle vier ist es der erste Champions League-Titel. Für alle ist es der Höhepunkt der Karriere. Vor allem für Ilaky Gündogan ist dieser Titel ganz besonders: Er war Guardiolas erster Transfer 2016 und ging den kompletten Weg mit.

Er ist der erste deutsche Spieler, der ein nicht-deutsches Team als Kapitän zum Champions League-Sieg führt. Und auch für Erling Haaland ist dieser Triumph die Krönung einer unfassbaren Saison. Torrekord und Triple-Gewinn – eine Auftaktsaison bei City nach Maß. Man darf gespannt sein, was von Manchester City und Haaland in Zukunft noch folgen wird. Für die Citizens ist nun erstmal feiern und genießen angesagt, ehe es in den Urlaub oder zu den Nationalmannschaften geht.