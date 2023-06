Es ist das Spiel der Spiele, die größte Partie im europäischen Vereinsfußball. Das Champions-League-Finale ist der Höhepunkt einer jeden Saison. In diesem Jahr heißt die Partie Manchester City – Inter Mailand. Beide Teams möchten sich für eine grandiose Spielzeit belohnen und sich zu Europas Königen krönen.

Wie jedes Jahr lockt dieses Spiel viele Fans ins Stadion oder vor den Fernsehern. Ganz Fußball-Europa hat der Partie entgegengefiebert. Dennoch gab es schon vor dem Spiel Manchester City – Inter Mailand einiges, worüber sich die Fußballfans aufregten.

Manchester City – Inter Mailand: Kick-Off-Show nicht gerne gesehen

Früher noch ein No-Go, heute gehört sie zu jedem (Champions League-)Finale dazu: die Musik- und Lichtshow vor dem Spiel. In diesem Jahr hatte der schwedische DJ Alesso die Ehre, das Finale mit der musikalischen Unterstützung einzuläuten. An seiner Seite waren Anitta und Burna Boy. „Fußball und Musik sind seit den frühen Tagen meines Lebens zwei Leidenschaften von mir. Daher ist es unglaublich, beides auf so massive Weise kombinieren zu können“, erklärte der DJ vor der Partie.

Was für ihn wohl ein Highlight seiner bisherigen Karriere darstellt, ist für Fußballfans der Horror. Das liegt weder an seiner Musik, noch an den Sängern. Es ist schlichtweg die Show selbst, die die Fans nicht gerne sehen – unabhängig davon, wer dort auftritt.

„Jedes Mal diese Shows vor den Spielen – einfach unnötig und unangenehm“, „Das ist Fußball, so viel Show hat in dem Sport nichts zu tun“ oder „Überlasst diese komischen Shows lieber den Amerikanern. Das gehört vielleicht zu einem Super Bowl, aber nicht zu einem Fußballspiel“, hieß es in den sozialen Netzwerken. Die Fans ließen kein gutes Haar an der Kick-Off-Show.

Große Lichtershow vor dem Anpfiff. Die Kick-Off-Show vor dem Champions League-Finale gefiel den Fußballfans nicht wirklich. Foto: IMAGO/PA Images

City vor erstem CL-Titel

Nach der Aufregung über die Show vor dem Anpfiff folgte die Vorfreude auf das eigentliche Highlight. Mit Manchester City und Inter Mailand stehen sich die zwei besten Teams der Saison gegenüber. Der Premier-League-Meister geht als großer Favorit in das Spiel, während die Italiener ihre Außenseiterchance nutzen wollen. Für City wäre es der erste Champions League-Titel der Vereinsgeschichte. Mailand konnte diese Trophäe schon dreimal gewinnen.

So bleibt abzuwarten, wer sich in diesem Jahr krönen darf. Der passende Rahmen ist gegeben, für das große Spiel ist alles angerichtet. Über 70.000 Zuschauer verfolgen das Spiel live im Stadion. Die Partie findet im Atatürk-Olympia-Stadion in Istanbul statt.